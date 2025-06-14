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Главная Одесса Первый месяц лета — какая вода в море на одесском побережье

Первый месяц лета — какая вода в море на одесском побережье

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Дата публикации 14 июня 2025 04:57
Какая температура воды в Черном море сегодня, 14 июня в Одессе - прогноз погоды от синоптиков Гидрометцентра
Море в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Температура воды Погода в Одессе Погода в Одесской области

Сегодня, в субботу 14 июня, в Одессе ожидается облачная погода и дожди. Температура воды на несколько градусов стала холоднее, поэтому купаться в море надо осторожно, чтобы не простудиться.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Температура воды

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды 14 июня стала на несколько градусов холоднее — она опустилась с 20°С до 17-18°С. Кроме того, город могут накрыть дожди. Это желательно учесть отдыхающим, которые планируют купание в море.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, днем даже обещают кратковременный дождь. Ветер ожидается северо-западный, 9-14 м/с. Воздух ночью будет достигать +14...+16 °C, но позже потеплеет до +21...+23 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность с дождем, а местами — и с грозой. Ветер завтра будет северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +11...+16 °C, а днем — от +20 °C до +25 °C. На автодорогах региона прогнозируется хорошая видимость.

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Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, когда в Украине ощутимо потеплеет. А также о том, что синоптики прогнозируют довольно жаркое лето.

погода Одесса вода Новости Одессы прогноз погоды
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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