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Персонажів S.T.A.L.K.E.R. 2 озвучив одесит — що відомо

26 листопада 2024 11:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одесит озвучив персонажів S.T.A.L.K.E.R. 2
Актор Григорій Бакланов. Фото: Facebook
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Голосом одразу двадцяти трьох персонажів культової української комп'ютерної гри S.T.A.L.K.E.R. 2 став актор театру і кіно з Одеси Григорій Бакланов. Над проєктом він працював понад рік.

Про це у Facebook повідомив сам актор.

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"Нарешті можу про це сказати. 1,5 року пройшло з того моменту, як я отримав повідомлення записати проби на S.T.A.L.K.E.R. 2. Потім — 4 місяці очікування. Далі — більше року записів у студії. І ось. Гра, яку чекали 15 років. Я щасливий нереально, що став частиною цього всесвіту і подарував свій голос 23 персонажам", — написав він. 

Що відомо про актора

Григорій Бакланов народився в Одесі й закінчив дитячу театральну школу у місті. Згодом він навчався акторському мистецтву у Києві, грав у декількох столичних театрах. Також він зіграв декілька десятків ролей у кіно, зокрема, у фільмах "Моя бабуся Фанні Каплан", "Шляхетні волоцюги", "Пекельна корогва" та серіалі "Спіймати Кайдаша". У 2015 році Григорій Бакланов отримав нагороду за найкращу акторську гру на міжнародному фестивалі GATS у Пекіні.

Що відомо про гру

Над розробкою гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl працювали майже п'ятнадцять років, за цей час реліз переносили шість разів. Нарешті, 20 листопада, гру випустили. Всесвіт ігор серії S.T.A.L.K.E.R. — це альтернативна реальність Чорнобильської зони з впізнаваними українськими реаліями.

Нагадаємо, всього на другий день після релізу було продано мільйон копій S.T.A.L.K.E.R. 2. В Одесі масове завантаження гри призвело до перебоїв з інтернетом.

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