Одессит озвучил персонажей S.T.A.L.K.E.R. 2

Актер Григорий Бакланов. Фото: Facebook

Голосом сразу двадцати трех персонажей культовой украинской компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 стал актер театра и кино из Одессы Григорий Бакланов. Над проектом он работал больше года.

Об этом в Facebook сообщил сам актер.

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"Наконец-то могу об этом сказать. 1,5 года прошло с того момента, как я получил сообщение записать пробы на STALKER 2. Потом — 4 месяца ожидания. Дальше — больше года записей в студии. И вот. Игра, которую ждали 15 лет. Я счастлив нереально, что стал частью этой вселенной и подарил свой голос 23 персонажам", — написал он.

Что известно об актере

Григорий Бакланов родился в Одессе и окончил детскую театральную школу в городе. Впоследствии он учился актерскому искусству в Киеве, играл в нескольких столичных театрах. Также он сыграл несколько десятков ролей в кино, в частности, в фильмах "Моя бабушка Фанни Каплан", "Благородные бродяги", "Адская хоругвь" и сериале "Поймать Кайдаша". В 2015 году Григорий Бакланов получил награду за лучшую актерскую игру на международном фестивале GATS в Пекине.

Что известно об игре

Над разработкой игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl работали около пятнадцати лет, за это время релиз переносили шесть раз. Наконец, 20 ноября игру выпустили. Вселенная игр серии S.T.A.L.K.E.R. — это альтернативная реальность Чернобыльской зоны с узнаваемыми украинскими реалиями.

Напомним, всего на второй день после релиза продали миллион копий S.T.A.L.K.E.R. 2. В Одессе массовая загрузка игры привела к перебоям с интернетом.