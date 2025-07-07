В Одесі солдат викрав авто і потрапив у ДТП — вирок суду

Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині, військовий викрав чужу машину просто з вулиці. Він був п’яний і вирішив покататися, але врізався в інше авто. Тепер він проведе 8 років у в'язниці.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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П'яний військовий викрав автівку

З матеріалів слідства відомо, що вранці 4 квітня 2025 року військовослужбовець з Одеси, який на той момент служив старшим навідником у протитанковому відділенні, вирішив "покататися" на чужому автомобілі. Перебуваючи напідпитку, він побачив на узбіччі "Volkswagen Beetle" з ключами в замку запалення. Не довго думаючи, він сів за кермо і поїхав.

Втім, далеко проїхати не вдалося — в Чорноморську, на перехресті вулиць Олександрійської та Спортивної, він не впорався з керуванням і врізався в "Ford Fusion". Постраждалі викликали поліцію, порушника затримали на місці.

У суді військовий повністю визнав вину, щиро розкаявся й визнав цивільний позов постраждалої, яка вимагала відшкодувати 116 тисяч гривень матеріальної шкоди.

Яке покарання за крадіжку

Пізніше з’ясувалося, що це вже був не перший злочин чоловіка — у травні цього ж року його засудили до п’яти років за крадіжку. Однак нинішнє правопорушення він вчинив ще до винесення того вироку, тож покарання йому визначали за сукупністю злочинів. Суд виніс вирок — 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові колишнього начальника управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства судили за отримання хабаря. Також ми писали, що на Полтавщині місцевий підприємець підробив документи для спроби шахрайства.