Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса П'яний солдат викрав авто і розбив його під Одесою — покарання

П'яний солдат викрав авто і розбив його під Одесою — покарання

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 01:32
В Одесі солдат викрав авто і потрапив у ДТП — вирок суду
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині, військовий викрав чужу машину просто з вулиці. Він був п’яний і вирішив покататися, але врізався в інше авто. Тепер він проведе 8 років у в'язниці.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама
Читайте також:

П'яний військовий викрав автівку

З матеріалів слідства відомо, що вранці 4 квітня 2025 року військовослужбовець з Одеси, який на той момент служив старшим навідником у протитанковому відділенні, вирішив "покататися" на чужому автомобілі. Перебуваючи напідпитку, він побачив на узбіччі "Volkswagen Beetle" з ключами в замку запалення. Не довго думаючи, він сів за кермо і поїхав.

Втім, далеко проїхати не вдалося — в Чорноморську, на перехресті вулиць Олександрійської та Спортивної, він не впорався з керуванням і врізався в "Ford Fusion". Постраждалі викликали поліцію, порушника затримали на місці.

У суді військовий повністю визнав вину, щиро розкаявся й визнав цивільний позов постраждалої, яка вимагала відшкодувати 116 тисяч гривень матеріальної шкоди. 

Яке покарання за крадіжку

Пізніше з’ясувалося, що це вже був не перший злочин чоловіка — у травні цього ж року його засудили до п’яти років за крадіжку. Однак нинішнє правопорушення він вчинив ще до винесення того вироку, тож покарання йому визначали за сукупністю злочинів. Суд виніс вирок — 8 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у Львові колишнього начальника управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства судили за отримання хабаря. Також ми писали, що на Полтавщині місцевий підприємець підробив документи для спроби шахрайства.

Одеса крадіжка Одеська область військові Новини Одеси судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації