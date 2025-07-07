В Одессе солдат угнал авто и попал в ДТП - приговор суда

Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области, военный угнал чужую машину прямо с улицы. Он был пьян и решил покататься, но врезался в другое авто. Теперь он проведет 8 лет в тюрьме.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Пьяный военный угнал машину

Из материалов следствия известно, что утром 4 апреля 2025 года военнослужащий из Одессы, который на тот момент служил старшим наводчиком в противотанковом отделении, решил "покататься" на чужом автомобиле. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он увидел на обочине "Volkswagen Beetle" с ключами в замке зажигания. Не долго думая, он сел за руль и поехал.

Впрочем, далеко уехать не удалось — в Черноморске, на перекрестке улиц Александрийской и Спортивной, он не справился с управлением и врезался в "Ford Fusion". Пострадавшие вызвали полицию, нарушителя задержали на месте.

В суде военный полностью признал вину, искренне раскаялся и признал гражданский иск пострадавшей, которая требовала возместить 116 тысяч гривен материального ущерба.

Какое наказание за кражу

Позже выяснилось, что это уже было не первое преступление мужчины — в мае этого же года его приговорили к пяти годам за кражу. Однако нынешнее правонарушение он совершил еще до вынесения того приговора, поэтому наказание ему определяли по совокупности преступлений. Суд вынес приговор — 8 лет лишения свободы.

Напомним, во Львове бывшего начальника управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства судили за получение взятки. Также мы писали, что на Полтавщине местный предприниматель подделал документы для попытки мошенничества.