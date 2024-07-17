Піар під час війни: у Чорноморську депутат організував мітинг через відключення

Люди перекрили дорогу. Ілюстративне фото: Нацполіція

В Чорноморську відбувся мітинг, організований депутатами однієї з політичних партій, незважаючи на планові відключення електроенергії в регіоні. Мітингувальники перекрили вулиці з вимогою збільшення постачання електроенергії.

Про це на пресбрифінгу повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



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Піар на відключеннях

На думку Олега Кіпера, дії депутатів є піаром на ґрунті відключень світла. Ситуація доходить до абсурду, адже так вимикають світло за графіками, але місцевий депутат вирішив зробити саморекламу, скориставшись вразливістю населення.

"Якийсь депутат, здається від партії "Довіряй ділам", організував цей мітинг. Я ще буду з мером говорити, хай цю партію трошки вгамують. В Чорноморську вивів людей, перекривають вулиці, в плановому режимі йдемо... От як з такими муд**ами спілкуватися? От як? Просто до маразма доходить, розумієте? Для того, щоб зробити політичні дивіденди, він виводить людей", — обурився Олег Кіпер.

Безвідповідальність обранців

Особливе обурення ситуація викликала з огляду на те, що в Одеській області ситуація не є складною або гіршою за інші регіони. В деяких містах та областях окрім світла немає також і води, та кожну хвилину над головами мирних українців летять ракети.

"А ми людей виводимо на вулицю, водимо, бо треба прапор почепити, чи що... Навіщо? Я думаю, що мер навіть про це не знає. Я розумію, що це таке. Ми самі сидимо, самі пітніємо, тому що на всьому намагаємося економити. Ми ж хочемо якісь соціальні питання вирішувати сьогодні. А в нас виводять людей перекрити вулицю, щоб приїхали, засняли, і ходять з флажком, розказують, що завтра треба прийти", — додав очільник Одеської ОВА.

Олег Кіпер закликав політичних діячів та адміністраторів діяти відповідально і не використовувати громадян у політичних іграх. З приводу депутата, який організував мітинг, очільник Одеської ОВА буде вирішувати питання з правоохоронними органами та безпосередньо з міським головою Одеси.

"Ви адміністратори, ви маєте робити те, на що народ вас висунув туди. Це все наші з вами гроші, ми теж платимо податки. Ви просто адмініструєте, бо вам народ дав сьогодні такий квиток. Просто я кажу, хочу прибрати ці політичні моменти. В нас війна сьогодні йде", — наголосив він.

Нагадаємо, що відключення в Одеській області діють через нестачу потужностей внаслідок російських обстрілів. Частину генерації зовсім зупинили через пошкодження та окупацію, а ще частина — на ремонті.