Пиар во время войны: в Черноморске депутат организовал митинг из-за отключения

Люди перекрыли дорогу. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Черноморске прошел митинг, организованный депутатами одной из политических партий, несмотря на плановые отключения электроэнергии в регионе. Митингующие перекрыли улицы с требованием увеличения поставок электроэнергии.

Об этом на пресс-брифинге сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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Пиар на отключениях

По мнению Олега Кипера, действия депутатов — пиар на почве отключений света. Ситуация доходит до абсурда, ведь так выключают свет по графикам, но местный депутат решил совершить саморекламу, воспользовавшись уязвимостью населения.

"Какой-то депутат, кажется от партии "Доверяй делам", организовал этот митинг. Я еще буду с мэром говорить, пусть эту партию немного утихомирят. В Черноморске вывел людей, перекрывают улицы, в плановом режиме идем... Вот как с такими муд**ами общаться? Вот как? Просто до маразма доходит, понимаете? Для того чтобы сделать политические дивиденды, он выводит людей", — возмутился Олег Кипер.

Безответственность избранников

Особого возмущения ситуация вызвала ввиду того, что в Одесской области ситуация не является сложной или хуже других регионов. В некоторых городах и областях кроме света нет и воды, и каждую минуту над головами мирных украинцев летят ракеты.

"А мы людей выводим на улицу, водим, потому что надо флаг повесить, что ли... Зачем? Я думаю, что мэр даже об этом не знает. Я понимаю, что это такое. Мы сами сидим, сами потеем, потому что на всем пытаемся экономить. Мы же хотим какие-то социальные вопросы решать сегодня. А у нас выводят людей перекрыть улицу, чтобы приехали, засняли, и ходят с флажком, рассказывают, что завтра нужно прийти", — добавил глава Одесской ОВА.

Олег Кипер призвал политических деятелей и администраторов действовать ответственно и не использовать граждан в политических играх. По поводу организовавшего митинг депутата глава Одесской ОВА будет решать вопросы с правоохранительными органами и непосредственно с городским головой Одессы.

"Вы администраторы, вы должны делать то, на что народ вас выдвинул. Это все наши с вами деньги, мы тоже платим налоги. Вы просто администрируете, потому что вам народ дал сегодня такой билет. Просто я говорю, хочу убрать эти политические моменты. У нас война сегодня идет", — подчеркнул он.

Напомним, что отключения в Одесской области действуют из-за нехватки мощностей в результате российских обстрелов. Часть поколения совсем остановили из-за повреждений и оккупации, а еще часть — на ремонте.