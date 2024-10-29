Мешканець Одещини отримав строк за вирубку дерев

Зрубані дерева. Фото: ілюстративне/Держекоінспекція Південно-Західного округу

Мешканець Білгород-Дністровського району вирубував дерева у лісі. Цим він наніс державі збитки майже на 130 тис. грн. Втім, суд вирішив пом'якшити покарання.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у вівторок, 29 жовтня.

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Пиляв дерева

Браконьєра затримали у лісовому урочищі поблизу селища Сарата. Він спиляв 35 дерев гледичії та софори діаметром від 10 до 37 см. Ані ордера, ані лісорубного квитка у чоловіка не було. Експертиза встановила, що незаконна вирубка спричинила тяжкі наслідки для природного середовища.

Що вирішив суд

Суддя призначив лісорубу покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з іспитовим терміном три роки. За цей час чоловік має регулярно відвідувати орган пробації, а також повідомляти про зміну місця проживання та роботи. Крім того, він має відшкодувати завдані збитки.

Зрубані дерева й електропилу конфіскували на користь держави.

Нагадаємо, в Україні підвищили штрафи за незаконну вирубку дерев. Також в Одесі незаконно вирубували столітні дуби.