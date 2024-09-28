В Одесі незаконно вирубали понад 200 дерев у парку "Аркадія"

В Одесі незаконно вирубують столітні дуби — деталі, фото
В Одесі у парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Аркадія" було вирубано понад 200 дерев. Екологи заявляють, що це сталося з порушенням законодавства, оскільки парк є об'єктом природно-заповідного фонду.
Про це повідомив у Facebook еколог, керівник організації "Зелений лист" Владислав Балінський.
В Аркадії вирубають дерева
За словами Владислава Балінського, видалення дерев здійснено з порушенням Закону України "Про природно-заповідний фонд". Балінський зазначив, що парк "Аркадія" є об'єктом природно-заповідного фонду Одеської області, і багато дерев у ньому, зокрема дуби віком понад 120 років, підлягають охороні.
За словами еколога, після звернення організації до прокуратури керівництво парку почало видаляти пеньки, щоб унеможливити розрахунок збитків, завданих державі.
Одеська міська рада видала акт, у якому зазначається, що понад 200 дерев були аварійними. Однак Балінський стверджує, що процедура видачі акту була порушена, оскільки не враховувала охоронний статус парку як об'єкта природно-заповідного фонду (ПЗФ).
Що відомо про парк "Аркадія"
Парк "Аркадія", розташований на Французькому бульварі, займає 15 гектарів і є парком-пам'яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення. У 2014 році Одеська міська рада передала частину території парку в оренду ТОВ "Аркадія-Сіті". За підрахунками Центру публічних розслідувань, це призвело до сукупних втрат місцевого бюджету Одеси на понад 80 мільйонів гривень за 7 років.
Нагадаємо, що аномальна спека стає постійним явищем для Одеської області, загрожуючи перетворити степи на пустелю.
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