В Одесі незаконно вирубали понад 200 дерев у парку "Аркадія"

Вирубка дерев в Одесі. Фото: ГО Зелений лист

В Одесі у парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Аркадія" було вирубано понад 200 дерев. Екологи заявляють, що це сталося з порушенням законодавства, оскільки парк є об'єктом природно-заповідного фонду.

Про це повідомив у Facebook еколог, керівник організації "Зелений лист" Владислав Балінський.

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За словами Владислава Балінського, видалення дерев здійснено з порушенням Закону України "Про природно-заповідний фонд". Балінський зазначив, що парк "Аркадія" є об'єктом природно-заповідного фонду Одеської області, і багато дерев у ньому, зокрема дуби віком понад 120 років, підлягають охороні.

Дерево в парку Аркадія в Одесі. Фото: ГО Зелений лист

Столітній дуб в Одесі. Фото: ГО Зелений лист

За словами еколога, після звернення організації до прокуратури керівництво парку почало видаляти пеньки, щоб унеможливити розрахунок збитків, завданих державі.

Дуб в парку Аркадія. Фото: ГО Зелений лист

Одеська міська рада видала акт, у якому зазначається, що понад 200 дерев були аварійними. Однак Балінський стверджує, що процедура видачі акту була порушена, оскільки не враховувала охоронний статус парку як об'єкта природно-заповідного фонду (ПЗФ).

Ескаватор корчує пеньки. Фото: ГО Зелений лист

Що відомо про парк "Аркадія"

Парк "Аркадія", розташований на Французькому бульварі, займає 15 гектарів і є парком-пам'яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення. У 2014 році Одеська міська рада передала частину території парку в оренду ТОВ "Аркадія-Сіті". За підрахунками Центру публічних розслідувань, це призвело до сукупних втрат місцевого бюджету Одеси на понад 80 мільйонів гривень за 7 років.

Інформація про парк. Фото: ГО Зелений лист

Нагадаємо, що аномальна спека стає постійним явищем для Одеської області, загрожуючи перетворити степи на пустелю.

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