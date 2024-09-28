В Одессе незаконно вырубили более 200 деревьев в парке "Аркадия"

Вырубка деревьев в Одессе. Фото: ГО Зеленый лист

В Одессе в парке-достопримечательности садово-паркового искусства "Аркадия" было вырублено более 200 деревьев. Экологи заявляют, что это произошло с нарушением законодательства, поскольку парк является объектом природно-заповедного фонда.

Об этом сообщил в Facebook эколог, руководитель организации "Зеленое письмо" Владислав Балинский.

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По словам Владислава Балинского, удаление деревьев осуществлено с нарушением Закона Украины "О природно-заповедном фонде". Балинский отметил, что парк "Аркадия" является объектом природно-заповедного фонда Одесской области, и многие деревья в нем, в том числе дубы старше 120 лет, подлежат охране.

Дерево в парке Аркадия в Одессе. Фото: ГО Зеленый лист

Столетний дуб в Одессе. Фото: ГО Зеленый лист

По словам эколога, после обращения организации в прокуратуру руководство парка начало удалять пеньки, чтобы сделать невозможным расчет ущерба, нанесенного государству.

Дуб в парке Аркадии. Фото: ГО Зеленый лист

Одесский городской совет издал акт, в котором говорится, что более 200 деревьев были аварийными. Однако Балинский утверждает, что процедура выдачи акта была нарушена, поскольку не учитывала охранный статус парка как объекта природно-заповедного фонда (ПЗФ).

Эскаватор корчует пеньки. Фото: ГО Зеленый лист

Что известно о парке "Аркадия"

Парк "Аркадия", расположенный на Французском бульваре, занимает 15 гектаров и является парком-памятником садово-паркового искусства местного значения. В 2014 году Одесский городской совет передал часть территории парка в аренду ООО "Аркадия-Сити". По подсчетам Центра публичных расследований, это привело к совокупным потерям местного бюджета Одессы более чем на 80 миллионов гривен за 7 лет.

Информация о парке. Фото: ГО Зеленый лист

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