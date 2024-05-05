Наслідки руйнування Каховської дамби — у Чорному морі загинула третина мідій

Затоплена Каховська гребля. Фото: скриншот з відео

Наслідки руйнування Каховської дамби у червні минулого року виявилися катастрофічними для Чорного моря. Велика кількість сміття, бруду та хімічних речовин потрапила у море, порушивши його екосистему та призвело до загибелі багатьох морських мешканців, зокрема мідій.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів еколог Владислав Балінський.

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Загибель мідій

Еколог зауважив, що майже третина усіх колоній мідій загинули, і для відновлення їхньої чисельності знадобиться декілька років. Крім того, за його словами спостерігається збільшення кількості ракоподібних.

"Деякі наслідки будемо відчувати довгі роки. Майже 30% усіх колоній мідій загинули. А для того, щоб відновити цю чисельність, потрібно декілька років. Також змінилося співвідношення гідробіонтів: ми бачимо, що минулого року збільшилася у морі кількість ракоподібних, адже була велика кількість їжі для них та умови, як у прісній водоймі", — додав Владислав Балінський.

Стічні води

Варто зазначити, що катастрофу також підсилив і вплив людини на акваторію. А саме йде забруднення Чорного моря через цілорічне злиття стічних вод, що призводить до змін у стані та якості води та погіршує ситуацію.

"У нас змінився й антропогенний вплив. Бо якраз позаминулого року було прийнято рішення, щоб станція біологічного очищення "Північна" цілорічно скидала стічні води саме до одеської затоки, тому вони поступають у водойму і влітку, коли у нас туристичний сезон", — сказав еколог.

Владислав Балінський наголосив, що це дуже небезпечна ситуація, адже влітку майже постійно на морі штиль, і вода все накопичує в собі. Ситуація покращується тільки з першим штормом.

Еколог Владислав Балінський. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, повномасштабна війна в Україні не лише призвела до людських трагедій, але й суттєво погіршила екологічну ситуацію в акваторії Чорного моря. Збиті боєприпаси, які розриваються у повітрі та падають у море, стали ще однією загрозою для довкілля.