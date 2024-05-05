Наслідки руйнування Каховської дамби — у Чорному морі загинула третина мідій
Наслідки руйнування Каховської дамби у червні минулого року виявилися катастрофічними для Чорного моря. Велика кількість сміття, бруду та хімічних речовин потрапила у море, порушивши його екосистему та призвело до загибелі багатьох морських мешканців, зокрема мідій.
Про це журналістам Новини.LIVE розповів еколог Владислав Балінський.
Загибель мідій
Еколог зауважив, що майже третина усіх колоній мідій загинули, і для відновлення їхньої чисельності знадобиться декілька років. Крім того, за його словами спостерігається збільшення кількості ракоподібних.
"Деякі наслідки будемо відчувати довгі роки. Майже 30% усіх колоній мідій загинули. А для того, щоб відновити цю чисельність, потрібно декілька років. Також змінилося співвідношення гідробіонтів: ми бачимо, що минулого року збільшилася у морі кількість ракоподібних, адже була велика кількість їжі для них та умови, як у прісній водоймі", — додав Владислав Балінський.
Стічні води
Варто зазначити, що катастрофу також підсилив і вплив людини на акваторію. А саме йде забруднення Чорного моря через цілорічне злиття стічних вод, що призводить до змін у стані та якості води та погіршує ситуацію.
"У нас змінився й антропогенний вплив. Бо якраз позаминулого року було прийнято рішення, щоб станція біологічного очищення "Північна" цілорічно скидала стічні води саме до одеської затоки, тому вони поступають у водойму і влітку, коли у нас туристичний сезон", — сказав еколог.
Владислав Балінський наголосив, що це дуже небезпечна ситуація, адже влітку майже постійно на морі штиль, і вода все накопичує в собі. Ситуація покращується тільки з першим штормом.
Нагадаємо, повномасштабна війна в Україні не лише призвела до людських трагедій, але й суттєво погіршила екологічну ситуацію в акваторії Чорного моря. Збиті боєприпаси, які розриваються у повітрі та падають у море, стали ще однією загрозою для довкілля.
Читайте Новини.LIVE!