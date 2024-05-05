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Последствия разрушения Каховской дамбы — в Черном море погибла треть мидий

5 мая 2024 17:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Последствия разрушения Каховской дамбы — в Черном море погибла треть мидий
Затопленная Каховская дамба. Фото: скриншот с видео
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Последствия разрушения Каховской дамбы в июне прошлого года оказались катастрофическими для Черного моря. Большое количество мусора, грязи и химических веществ попало в море, нарушив его экосистему и привело к гибели многих морских обитателей, в том числе мидий.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал эколог Владислав Балинский.

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Смерть мидий

Эколог отметил, что почти треть всех колоний мидий погибли и для восстановления их численности понадобится несколько лет. Кроме того, по его словам, наблюдается увеличение количества ракообразных.

"Некоторые последствия будем испытывать долгие годы. Почти 30% всех колоний мидий погибли. А, для того чтобы восстановить эту численность, нужно несколько лет. Также изменилось соотношение гидробионтов: мы видим, что в прошлом году увеличилось в море количество ракообразных, ведь было большое количество пищи для них и условия, как в пресном водоеме", — добавил Владислав Балинский.

Сточные воды

Следует отметить, что катастрофу также усилило и влияние человека на акваторию. А именно идет загрязнение Черного моря из-за круглогодичного слияния сточных вод, что приводит к изменениям в состоянии и качестве воды и усугубляет ситуацию.

"У нас изменилось и антропогенное влияние. Потому как раз в позапрошлом году было принято решение, чтобы станция биологической очистки "Северная" круглогодично сбрасывала сточные воды именно в одесский залив, поэтому они поступают в водоем и летом, когда у нас туристический сезон", — сказал эколог.

Владислав Балинский подчеркнул, что это очень опасная ситуация, ведь летом почти постоянно на море штиль и вода все накапливает в себе. Ситуация улучшается только с первым штормом.

Последствия разрушения Каховской дамбы в Черном море погибла треть мидий - фото 1
Эколог Владислав Балинский. Фото: Новини.LIVE

Напомним, полномасштабная война в Украине не только привела к человеческим трагедиям, но и существенно усугубила экологическую ситуацию в акватории Черного моря. Сбитые боеприпасы, разрывающиеся в воздухе и падающие в море, стали еще одной угрозой для окружающей среды.

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