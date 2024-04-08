Кількість загиблих дельфінів в Чорному морі зростає — причини

Мертвий дельфін на березі. Фото: Іван Русєв

Нові дані підтверджують загибель ще 130 дельфінів у Чорному морі лише за березень 2024 року. Це свідчить про серйозну загрозу для рідкісних морських ссавців у зоні військової активності.

Про це повідомляє на своїй сторінці в соцмережі еколог Іван Русєв.

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За словами фахівця, лише у березні поточного року вже виявлено тіла 130 дельфінів, які загинули біля різних берегів Краснодарського краю, таких як Сочі, Новоросійськ та інші населені пункти. Також є підтверджені знахідки декілька загиблих, яких викинуло знову на береги Болгарії. Ця страшна ситуація свідчить про надзвичайну активність ворожих сонарів військових субмарин і надводних човнів, що зосереджені у цих водах.

"Активність ворожих сонарів є головним фактором продовження загибелі дельфінів у Чорному морі, де присутній військовий флот РФ", — наголошує Іван Русєв.

Які причини

Русєв зазначає, що воєнний фактор у цій області є головною причиною продовження загибелі цих рідкісних морських ссавців. Він вказує на те, що до війни такі випадки були дуже рідкісними, а тепер, за його оцінками, кількість загиблих у 2024 році може досягти декілька тисяч тварин.

"Це безпрецедентна криза для Чорного моря, яка відбувається через війну і вплив військових дій на дикі тварини", — коментує еколог.

Незважаючи на цю трагічну ситуацію, спільна енергія природи і українців, включаючи дику флору і фауну, дає надію на здобуття перемоги у боротьбі з ворогами та відновлення балансу екосистеми Чорного моря.

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