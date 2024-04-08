Число погибших дельфинов в Черном море растет — причины

Мертвый дельфин на берегу. Фото: Иван Русев

Новые данные подтверждают гибель еще 130 дельфинов в Черном море только за март 2024 года. Это свидетельствует о серьезной угрозе для редких морских млекопитающих в зоне военной активности.

Об этом сообщает на своей странице в соцсети эколог Иван Русев.

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По словам специалиста, только в марте текущего года уже обнаружены тела 130 дельфинов, погибших у разных берегов Краснодарского края, таких как Сочи, Новороссийск и другие населенные пункты. Также подтверждены находки несколько погибших, которых выбросило снова на берега Болгарии. Эта страшная ситуация свидетельствует о чрезвычайной активности враждебных сонаров военных субмарин и надводных лодок, сосредоточенных в этих водах.

"Активность враждебных сонаров является главным фактором продолжения гибели дельфинов в Черном море, где присутствует военный флот РФ" , — отмечает Иван Русев.

Какие причины

Русев отмечает, что военный фактор в этой области является главной причиной продолжения гибели этих редких морских млекопитающих. Он указывает на то, что до войны такие случаи были очень редкими, а теперь, по его оценкам, количество погибших в 2024 году может достигнуть нескольких тысяч животных.

"Это беспрецедентный кризис для Черного моря, который происходит из-за войны и влияния военных действий на дикие животные" , — комментирует эколог.

Несмотря на эту трагическую ситуацию, общая энергия природы и украинцев, включая дикую флору и фауну, дает надежду на победу в борьбе с врагами и восстановление баланса экосистемы Черного моря.

Напомним, что в природном парке "Тузловские лиманы" обнаружены тысячи диких пчел, активно опыляющих степные растения и сельскохозяйственные культуры. Они помогают увеличить урожай в регионе и улучшить экологическую ситуацию.

Также мы писали, что в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" заполонили розовые фламинго. Первые птицы-разведчики появились неделю назад, а сегодня, 26 марта, в нацпарке находится большая стая.