В Чорному морі продовжують гинути дельфіни: в чому причина

Дельфін у морі. Фото: pixabay

Протягом липня в акваторії Чорного моря зустрічались активні зграї дельфінів. Втім, постійні вибухи та пуски ракет з військових кораблів РФ причиняють надпотужний шум для ссавців, що призводить до їх гибелі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє еколог Іван Русєв.

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За липень тіла мертвих дельфінів знаходили на берегах Північно-Західної частини Чорного моря, а також у прибережних районах окупованого Криму та Краснодарського краю біля Сочі та Новоросійська, а також Болгарії.

"Потужне бомбардування моря орками, а також ще багато мін у морі, які спонтанно підриваються — це потужні вибухи, які вбивають, або призводять до контузії тварин. Слід згадати, що за цей час часто були випадки ракетних пусків від носіїв "Калібрів" у Чорному морі, у тому числі і з підводних човнів орків, які створюють потужні вбиваючи шуми для дельфінів", — йдеться в повідомленні еколога.

Тіло дельфіна викинуло на берег. Фото: Іван Русєв

Скільки загинуло дельфінів

З 24 лютого в Чорному морі загинуло близько 50 тисяч дельфінів. Крім того, деякі з них отримали контузії й через це не попливли зимувати на глибини, а залишились на мілководді, де для них дуже мало їжі.

Чому гинуть дельфіни

Страждають дельфіни також і від потужних вибухів під час бомбардування, яке вже довго продовжується. При ураженні органів навігації та слуху дельфіни не можуть застосувати ехолокацію, тобто вони стають фактично "сліпими". Втративши орієнтацію, тварини втрачають акустичний контроль над середовищем.

"Сліпі" дельфіни перебувають у стресі та паніці, не можуть орієнтуватися в просторі. В результаті вони натрапляють на усілякі перешкоди, зокрема й міни, розбиваються об скелі. І головне — такі "паралізовані" дельфіни не можуть вполювати рибу та швидко виснажуються.

Що робити, якщо помітив мертвого дельфіна

Якщо знайдете або вам стане відомою інформація через інтернет-джерела про будь-які викиди дельфінів на береги Чорного моря у 2023 році, екологи просять проінформувати про це нацпарк через: messenger, viber, telegram за телефоном 097-5762705, 068-8816194, або електронною поштою — [email protected].

Нагадаємо, 13 липня на пляжі "Дельфін" знайдено труп незрілого дельфіна. Це спричинило зацікавлення співробітників Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради та НДУ "Український науковий центр екології моря". Вони провели огляд та фіксацію цього інциденту.