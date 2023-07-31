В Черном море продолжают гибнуть дельфины: в чем причина

Дельфин в море. Фото: pixabay

В течение июля в акватории Черного моря встречались активные стаи дельфинов. Впрочем, постоянные взрывы и пуски ракет с военных кораблей РФ наносят сверхмощный шум млекопитающим, что приводит к их гибели.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает эколог Иван Русев.

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За июль тела мертвых дельфинов находили по берегам Северо-Западной части Черного моря, а также в прибрежных районах оккупированного Крыма и Краснодарского края у Сочи и Новороссийска, а также Болгарии.

"Мощная бомбардировка моря орками, а также еще много спонтанно взрываемых мин в море — это мощные взрывы, которые убивают или приводят к контузии животных. Следует вспомнить, что за это время часто были случаи ракетных пусков от носителей "Калибров" в Черном море, в том числе и с подлодок орков, которые создают мощные убивая шумы для дельфинов", — говорится в сообщении эколога.

Тело дельфина выбросило на берег. Фото: Иван Русев

Сколько погибло дельфинов

С 24 февраля в Черном море погибли около 50 тысяч дельфинов. Кроме того, некоторые из них получили контузии и поэтому не поплыли зимовать на глубины, а остались на мелководье, где для них очень мало еды.

Почему гибнут дельфины

Страдают дельфины также и от мощных взрывов во время уже долго продолжающейся бомбардировки. При поражении органов навигации и слуха дельфины не могут применить эхолокацию, то есть они становятся фактически "слепыми". Утратив ориентацию, животные теряют акустический контроль над средой.

"Слепые" дельфины находятся в стрессе и панике, не могут ориентироваться в пространстве. В результате они наталкиваются на всяческие препятствия, в том числе и мины, разбиваются о скалы. И главное — такие "парализованные" дельфины не могут подстрелить рыбу и быстро истощаются.

Что делать, если заметил мертвого дельфина

Если найдете или вам станет известна информация через интернет-источники о любых выбросах дельфинов на берега Черного моря в 2023 году, экологи просят проинформировать об этом нацпарк через: messenger, viber, telegram по телефону 097-5762705, 068-881619 [email protected].

Напомним, 13 июля на пляже "Дельфин" обнаружен труп незрелого дельфина. Это вызвало интерес сотрудников Департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета и НГУ "Украинский научный центр экологии моря". Они провели осмотр и фиксацию этого инцидента.