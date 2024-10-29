Житель Одесской области получил срок за вырубку деревьев

Срубленные деревья. Фото иллюстративное: Госэкоинспекция Юго-Западного округа

Житель Белгород-Днестровского района вырубал деревья в лесу. Этим он нанес государству ущерб почти на 130 тыс. грн. Впрочем, суд решил смягчить наказание.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области во вторник, 29 октября.

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Пилил деревья

Браконьер был задержан в лесном урочище вблизи поселка Сарата. Он спилил 35 деревьев гледичии и софоры диаметром от 10 до 37 см. Ни ордера, ни лесорубного билета у мужчины не было. Экспертиза установила, что незаконная вырубка повлекла за собой тяжелые последствия для природной среды.

Что решил суд

Судья назначил лесорубу наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком на три года. За это время мужчина должен регулярно посещать орган пробации, а также сообщать об изменении места жительства и работы. Кроме того, он должен возместить нанесенный ущерб.

Срубленные деревья и электропилы были конфискованы в пользу государства.

Напомним, в Украине повысили штрафы за незаконную вырубку деревьев. Также в Одессе незаконно вырубали столетние дубы.