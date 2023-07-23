В Одесі постраждала пам'ятка архітектури

Зруйнований будинок у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

У наслідок нічної атаки на Одесу було зруйновано або пошкоджено багато цивільних об'єктів. Зокрема, у центрі міста ворог влучив у житловий будинок, який є пам'яткою архітектури.

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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За її словами, рятувальні роботи тривають, проте наразі відомо про 17 постраждалих, з яких 3 — діти. На жаль, відомо також про одного загиблого, який був охоронцем у приватному цивільному закладі.

"Чоловік 1974 року народження працював охоронцем приватного закладу, який вночі перебував на роботі. Його посікло уламками", — зазначила речниця "Півдня".

Окрім житлових будинків постраждали також й дитячі садочки, освітньо-наукові центри, музей та приватні бізнеси.

Наразі встановити точні збитки, завдані місту, неможливо. Проте підрахунки тривають.

Неточність російських ракет

Станом на сьогодні російські ракети виробляють, не перевіряючи їх на роботу систем і помилки. Через це якість ракет стала гіршою. Нині "Калібр" має відхилення +/- 100-150 м, що є великою загрозою для цивільних об'єктів.

Нагадаємо, російські пропагандисти заявляють, що Одеса, зокрема, Спасо-Преображенський собор постраждав від ракет протиповітряної оборони. Там пораділи катастрофічним руйнуванням і традиційно звинуватили в усьому Україну.