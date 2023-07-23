В Одессе пострадал памятник архитектуры

Разрушенный дом в центре города. Фото: Новини.LIVE

В результате ночной атаки на Одессу были разрушены или повреждены многие гражданские объекты. В частности, в центре города враг попал в жилой дом, являющийся памятником архитектуры.

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, спасательные работы продолжаются, однако известно о 17 пострадавших, из которых 3 — дети. К сожалению, известно также об одном погибшем, бывшем охранником в частном гражданском учреждении.

"Мужчина 1974 года рождения работал охранником частного заведения, которое ночью находилось на работе. Его посекло осколками", — отметила спикер "Юга".

Кроме жилых домов пострадали и детские сады, образовательно-научные центры, музей и частные бизнесы.

В настоящее время установить точный ущерб, нанесенный городу, невозможно. Однако подсчеты продолжаются.

Неточность российских ракет

На сегодня российские ракеты производят, не проверяя их на работу систем и ошибки. Из-за этого качество ракет стало хуже. Сейчас "Калибр" имеет отклонение +/- 100-150 м, что представляет большую угрозу для гражданских объектов.

Напомним, российские пропагандисты заявляют, что Одесса, в частности, Спасо-Преображенский собор, пострадал от ракет противовоздушной обороны. Там порадовались катастрофическим разрушениям и традиционно обвинили по всему Украину.