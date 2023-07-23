Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Во время обстрелов в Одессе поврежден дом-памятник архитектуры arrow

Во время обстрелов в Одессе поврежден дом-памятник архитектуры

23 июля 2023 12:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе пострадал памятник архитектуры
Разрушенный дом в центре города. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В результате ночной атаки на Одессу были разрушены или повреждены многие гражданские объекты. В частности, в центре города враг попал в жилой дом, являющийся памятником архитектуры.

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Читайте также:

По ее словам, спасательные работы продолжаются, однако известно о 17 пострадавших, из которых 3 — дети. К сожалению, известно также об одном погибшем, бывшем охранником в частном гражданском учреждении.

"Мужчина 1974 года рождения работал охранником частного заведения, которое ночью находилось на работе. Его посекло осколками", — отметила спикер "Юга".

Кроме жилых домов пострадали и детские сады, образовательно-научные центры, музей и частные бизнесы.

В настоящее время установить точный ущерб, нанесенный городу, невозможно. Однако подсчеты продолжаются.

Неточность российских ракет

На сегодня российские ракеты производят, не проверяя их на работу систем и ошибки. Из-за этого качество ракет стало хуже. Сейчас "Калибр" имеет отклонение +/- 100-150 м, что представляет большую угрозу для гражданских объектов.

Напомним, российские пропагандисты заявляют, что Одесса, в частности, Спасо-Преображенский собор, пострадал от ракет противовоздушной обороны. Там порадовались катастрофическим разрушениям и традиционно обвинили по всему Украину.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

None

Из законопроекта Зеленского об английском языке изъяли скандальные нормы

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз