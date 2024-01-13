Під час ранкової атаки росіяни не змогли використати "Калібри" — причини

Запуск ракет. Фото: РосЗМІ

Сьогодні на світанку росіяни вкотре завдали масштабного ракетного удару по Україні. Проте частину арсеналу, який вони заготували, а саме ракети типу "Калібр", окупанти не змогли використати через негоду.

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Дві одиниці патрулюють у Чорному, одна в Азовському морі. Ракетоносії продовжують перебувати у пунктах базування. Штормова погода не дозволила їх використати протягом цієї атаки", — наголосила військова.

Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми повідомляли, що загарбники атакували Україну вранці 13 січня. Росіяни застосували крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА. За даними Повітряних сил, усього було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника. За попередніми підрахунками, це коштувало російським окупантам майже 140 млн доларів.

Нагадаємо, російські загарбники вдарили по місту Шостка в Сумській області вранці 13 січня. Внаслідок атаки була поранена жінка. Вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 26 будинків.

Також писали, що одна з ворожих цілей впала на подвір'ї приватного будинку у Полтавській області.

Крім того, про звуки вибухів повідомляли і в Чернігові. За даними ОВА, у місті працювало ППО. Відомо, що внаслідок атаки у місті зафіксовано пошкодження, там не працювала котельня.

Додамо, на ранок 13 січня в Чорному морі відзначається бойове чергування, під час якого на сторожі перебуває один десантний ворожий корабель. Ракетоносії наразі не зафіксовані у зв'язку зі штормовою погодою. Однак ситуація може змінитися, тому варто слідкувати за повідомлення та прислуховуватися до звуків повітряної тривоги.