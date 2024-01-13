Во время утренней атаки россияне не смогли использовать "Калибры" — причины

Запуск ракет. Фото: РосСМИ

Сегодня на рассвете россияне в очередной раз нанесли масштабный ракетный удар по Украине. Однако часть арсенала, который они заготовили, а именно ракеты типа "Калибр", оккупанты не смогли использовать из-за непогоды.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Две единицы патрулируют в Черном, одна в Азовском море. Ракетоносители продолжают находиться в пунктах базирования. Штормовая погода не позволила их использовать в течение этой атаки", — подчеркнула военная.

Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы сообщали, что захватчики атаковали Украину утром 13 января. Россияне применили крылатые, аэробаллистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА. По данным Воздушных сил, всего было зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника. По предварительным подсчетам это стоило российским оккупантам почти 140 млн долларов.

Напомним, российские захватчики ударили по городу Шостка в Сумской области утром 13 января. В результате атаки была ранена женщина. Взрывной волной повреждено по меньшей мере 26 домов.

Также писали, что одна из вражеских целей упала во дворе частного дома в Полтавской области.

Кроме того, о звуках взрывов сообщалось и в Чернигове. По данным ОВА, в городе работало ПВО. Известно, что в результате атаки в городе зафиксированы повреждения, там не работала котельная.

Добавим, на утро 13 января в Черном море отмечается боевое дежурство, во время которого на страже находится один десантный вражеский корабль. Ракетоносители пока не зафиксированы в связи со штормовой погодой. Однако ситуация может измениться, поэтому следует следить за сообщениями и прислушиваться к звукам воздушной тревоги.