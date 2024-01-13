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Російські кораблі у Чорному морі — скільки сьогодні на чергуванні

13 січня 2024 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Російські кораблі у Чорному морі — скільки сьогодні на чергуванні
Підводний човен. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На ранок 13 січня в Чорному морі відзначається бойове чергування, під час якого на сторожі перебуває один десантний ворожий корабель. Ракетоносії наразі не зафіксовані у зв'язку зі штормовою погодою. Однак ситуація може змінитися, тому варто слідкувати за повідомлення та прислуховуватися до звуків повітряної тривоги. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • У Чорному морі перебуває 1 корабель;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі — 2 кораблі, серед яких один ракетоносій з "Калібрами", загальний залп до 8 ракет.

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 1 судно, жодне не прямувало з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 4 судна, жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, днями стало відомо, що росіяни перекинули у Крим новий десантний корабель типу "Іван Грен". У ВМС зазначають, що за його допомогою ворог намагається вивезти боєздатні частини ЧФ РФ до Новоросійська. 

Також ми писали, що на початку року Україна почала страхування цивільних суден у Чорному морі. Наразі відомо, що до гарантій безпеки долучився ще один банк, що спростить прохід торгових кораблів зерновими коридорами до портів Великої Одеси. 

Додамо, Румунія, Болгарія та Туреччина підписали меморандум щодо розмінування Чорного моря. Країни-члени НАТО спільними зусиллями почнуть роботи вже найближчим часом.

Одеса
Чорне море
корабель
Одеська область
Одеська ОДА
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