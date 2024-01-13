Российские корабли в Черном море — сколько сегодня на дежурстве

Подлодка. Фото: РосСМИ

На утро 13 января в Черном море отмечается боевое дежурство, во время которого на страже находится один десантный вражеский корабль. Ракетоносители пока не зафиксированы в связи со штормовой погодой. Однако ситуация может измениться, поэтому следует следить за сообщениями и прислушиваться к звукам воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море находится 1 корабль;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 2 корабля, среди которых один ракетоноситель с "Калибрами", общий залп до 8 ракет.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря — 1 судно, ни одно не направлялось из пролива Босфор;

к Черному морю — 4 судна, ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, на днях стало известно, что россияне опрокинули в Крым новый десантный корабль типа "Иван Грен". В ВМС отмечают, что с его помощью враг пытается вывезти боеспособные части ЧФ РФ в Новороссийск.

Также мы писали, что в начале года Украина начала страхование гражданских судов в Черном море. Пока известно, что к гарантиям безопасности присоединился еще один банк, который упростит проход торговых кораблей зерновыми коридорами в порты Большой Одессы.

Румыния, Болгария и Турция подписали меморандум по разминированию Черного моря. Страны-члены НАТО совместными усилиями начнут работы уже в ближайшее время.