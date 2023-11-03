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Під час війни з'ясовувати стосунки недоречно, — голова ОВА про комунікацію з мером Одеси

3 листопада 2023 19:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Голова ОВА роповів про комунікацію з мером Одеси
Олег Кіпер та Геннадій Труханов. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні немає протистояння між містом та областю, зараз головне не з'ясовувати стосунки, а працювати згуртовано. Є не розуміння деяких моментів, але про це говоритимемо пізніше — після перемоги.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Відносини з мером Одеси 

Очільник ОВА Олег Кіпер зазначив, що є багато моментів, які треба змінити в організації міської влади, проте під час війни робити це не доречно. 

 "Я не давав би зараз можливості на цьому всьому спекулювати: що, мовляв, голова військової адміністрації виясняє відносини з мером одного із найбільших міст в області. У нас робочий діалог, я з усіма спілкуюся — з усіма громадами я намагаюсь їздити та спілкуватися, чути їх проблеми", — сказав Олег Кіпер. 

Покращення після перемоги

Також голова військової адміністрації наголосив на тому, що між містом та областю триває постійна комунікація, адже виникає багато питань у суспільства щодо необхідності багатьох ремонтних та відновлювальних робіт за бюджетний кошт.  

"Сьогодні це взагалі недоречно щось говорити про покращення, тому що дуже багато потребує фінансування: і Збройні сили, і укомплектування тут, на місці, сил та формувань, які захищають і обороняють і Одеську область в тому числі. Тому не хочу на цьому робити якісь акценти. Сьогодні робота робиться в напрямку війни, в напрямку покращення. Давайте після перемоги будемо покращувати все разом", — підсумував Олег Кіпер.  

Нагадаємо, голова Одеської ОВА на сесії облради "відчитав" депутатів. Кіпер звинуватив обранців у тому, що вони перешкоджають створенню КУ "Одеська обласна база спеціальних медичних постачань", яка має стати єдиною організацією закупівлі з 1 січня 2024 року. Але комісії з цього питання переносяться, депутати не можуть зібрати кворум і поводяться неналежно.

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