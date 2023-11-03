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Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розкритикував депутатів облради — подробиці

3 листопада 2023 11:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розкритикував депутатів облради
Голова ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Голова Одеської ОВА на сесії облради "відчитав" депутатів. Кіпер звинуватив обранців у тому, що вони перешкоджають створенню КУ "Одеська обласна база спеціальних медичних постачань", яка має стати єдиною організацією закупівлі з 1 січня 2024 року. Але комісії з цього питання переносяться, депутати не можуть зібрати кворум і поводяться неналежно.

Про це Новини.LIVE дізналися з сесії обласної ради. 

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"Сміх, жарти, Стоянова та Ахмеров виходять із комісії, зривають. За підсумками "Ми беремо до відома, тому що немає кворуму". А ви навіщо моїх заступників дві години допитували? Вам усе розжували. Навіщо це шоу влаштовувати?" — зазначає Кіпер. 

Також очільник ОВА розкритикував  партію "Довіряй ділам". Він зазначив, що депутатам не можна довіряти, коли вони систематично зривають засідання комісій. 

Нагадаємо, в Одесі обрали нову керівницю обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. Нею стала Світлана Ізосімова, яка раніше очолювала обласний центр соціально значущих хвороб.

Також ми писали, що в Одеському обласному центрі психічного здоров'я тривають перевірки Департаментом охорони здоров'я. У медзакладі розгорівся скандал через некомпетентність його керівниці Оксани Денисенко.

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