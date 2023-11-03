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Глава Одесской ОВА Олег Кипер подверг критике депутатов облсовета — подробности

3 ноября 2023 11:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Глава Одесской ОВА Олег Кипер подверг критике депутатов облсовета
Глава ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Глава Одесского ОВА на сессии облсовета "отчитал" депутатов. Кипер обвинил избранников в том, что они препятствуют созданию КУ "Одесская областная база специальных медицинских поставок", которая должна стать единой закупочной организацией с 1 января 2024 года. Но комиссии по этому вопросу переносятся, депутаты не могут собрать кворум и ведут себя неправильно.

Об этом Новини.LIVE узнали с сессии областного совета.

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"Смех, шутки, Стоянова и Ахмеров выходят из комиссии, срывают. По итогам "Мы берем в известность, потому что нет кворума". А вы зачем моих заместителей два часа допрашивали? Вам все разжевали. Зачем это шоу устраивать?" — отмечает Кипер.

Также глава ОВА раскритиковал партию "Доверяй делам". Он отметил, что депутатам нельзя доверять, когда они систематически срывают заседания комиссий.

Напомним, в Одессе избрали новую руководительницу областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Ею стала Светлана Изосимова, ранее возглавлявшая областной центр социально значимых болезней.

Также мы писали, что в Одесском областном центре психического здоровья продолжаются проверки Департаментом здравоохранения. В медучреждении разгорелся скандал из-за некомпетентности его руководительницы Оксаны Денисенко.

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