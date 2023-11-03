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Во время войны выяснять отношения неуместно, — председатель ОВА о коммуникации с мэром Одессы

3 ноября 2023 19:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Глава ОВА рассказал о коммуникации с мэром Одессы
Олег Кипер и Геннадий Труханов. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня нет противостояния между городом и областью , сейчас главное не выяснять отношения, а работать сплоченно. Есть не понимание некоторых моментов, но будем об этом говорить позже — после победы.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Отношения с мэром Одессы

Глава ОВА Олег Кипер отметил, что есть много моментов, которые нужно изменить в организации городских властей, однако во время войны делать это не к месту.

"Я не давал бы сейчас возможности на этом всем спекулировать: мол, глава военной администрации выясняет отношения с мэром одного из крупнейших городов в области. У нас рабочий диалог, я со всеми общаюсь — со всеми громадами я пытаюсь ездить и общаться, слышать их проблемы", — сказал Олег Кипер.

Улучшение после победы

Также глава военной администрации отметил, что между городом и областью продолжается постоянная коммуникация, ведь возникает много вопросов у общества относительно необходимости многих ремонтных и восстановительных работ за бюджетные средства.

"Сегодня это вообще неуместно что-то говорить об улучшении, потому что очень многое требует финансирования: и Вооруженные силы, и укомплектование здесь, на месте, сил и формирований, которые защищают и обороняют и Одесскую область в том числе. Поэтому не хочу на этом делать какие-то акценты. Сегодня работа делается в направлении войны, в направлении улучшения. Давайте после победы будем улучшать все вместе", — подытожил Олег Кипер.

Напомним, глава Одесского ОВА на сессии облсовета "отчитал" депутатов. Кипер обвинил избранников в том, что они препятствуют созданию КУ "Одесская областная база специальных медицинских поставок", которая должна стать единой закупочной организацией с 1 января 2024 года. Но комиссии по этому вопросу переносятся, депутаты не могут собрать кворум и ведут себя неправильно.

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