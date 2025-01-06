На Одещині судили лісоруба — напиляв дров на 43 тисячі гривень

Мешканець Одещини заплатить штраф за вирубку дерев. Фото: ілюстративне/visitukraine

Мешканця Арцизької громади затримали, коли він вантажив дрова до причепу автівки. З'ясувалося, що чоловік вирішив заготовити деревину на полезахисній смузі. Тепер йому доведеться сплачувати штраф.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у понеділок, 6 січня.

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Що відомо

За даними правоохоронців, чоловік незаконно вирубував дуби й пиляв їх на колоди, коли його затримали. Своїми діями він завдав державі шкоди на понад 43 тис. грн. На суді чоловік повністю визнав свою провину. Взявши до уваги його щире каяття, суддя призначив йому 17 тис. грн штрафу. Крім того, він мусить відшкодувати завдані збитки. Деревину у нього вилучили.

Інші справи лісорубів

Також поліція затримала мешканця Піщанської громади у Подільському районі. Він пиляв деревину в одній із захисних лісосмуг і вивозив на мотоблоку. Жодних документів та дозволів чоловік не мав. Суму завданих ним збитків експерти оцінили у 41 тис. грн. Щодо лісоруба триває досудове розслідування. Якщо суд визнає його винним, йому загрожує до трьох років ув'язнення.

Нагадаємо, ми повідомляли, де категорично не можна рубати дерева у 2025 році. Також ми розповідали, де в Одесі можна здати на утилізацію ялинку.