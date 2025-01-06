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Под суд за дрова — в Одесской области вынесли приговор лесорубу

6 января 2025 13:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области судили лесоруба - напилил дров на 43 тысячи гривен
Житель Одесской области заплатит штраф за вырубку деревьев. Фото: иллюстративное/visitukraine
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Жителя Арцизской громады задержали, когда он грузил дрова в прицеп автомобиля. Выяснилось, что мужчина решил заготовить древесину на полезащитной полосе. Теперь ему придется платить штраф.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в понедельник, 6 января.

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Что известно

По данным правоохранителей, мужчина незаконно вырубал дубы и пилил их на бревна, когда его задержали. Своими действиями он нанес государству ущерб на более 43 тыс. грн. На суде мужчина полностью признал свою вину. Приняв во внимание его искреннее раскаяние, судья назначил ему 17 тыс. грн штрафа. Кроме того, он должен возместить нанесенный ущерб. Древесину у него изъяли.

Другие дела лесорубов

Также полиция задержала жителя Песчанской громады в Подольском районе. Он пилил древесину в одной из защитных лесополос и вывозил на мотоблоке. Никаких документов и разрешений мужчина не имел. Сумму нанесенного им ущерба эксперты оценили в 41 тыс. грн. В отношении лесоруба продолжается досудебное расследование. Если суд признает его виновным, ему грозит до трех лет заключения.

Напомним, мы сообщали, где категорически нельзя рубить деревья в 2025 году. Также мы рассказывали, где в Одессе можно сдать на утилизацию елку.

деревья Одесская область вырубка леса дрова судебные решения

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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