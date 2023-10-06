На Одещині з'явилися додаткові вежі мобільного зв'язку

Вежа мобільного зв'язку. Фото ілюстративне: google.com

Одеська область посилено готується до можливих блекаутів у регіоні. Оператори мобільного зв'язку напередодні осінньо-зимового періоду розгорнули додаткові станції у регіоні.

Про це розповів в.о. директора обласного департаменту цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту Іван Тимошенко.

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Наразі відомо, що на Одещині вже з'явилося 75 нових станцій зв'язку.

"Генератори та запаси палива підготовлені, оператори мобільного зв'язку також вжили заходів щодо заміни старих акумуляторів. Тепер вони використовують нові літієві батареї, які швидко заряджаються і дають змогу працювати протягом восьми годин без перерви", — зазначив Тимошенко.

Нові станції мобільного зв'язку

"Київстар" побудував 48 нових станцій;

Vodafone Україна — 9;

Lifecell — 1.

Ситуація зі зв'язком під час блекаутів

За рішенням Кабміну, всі мобільні оператори зобов'язані "тримати зв'язок" щонайменше 72 години після відключення електроенергії.

Нагадаємо, Одещина посилено продовжує готуватися до опалювального сезону. Станом на кінець вересня 86% потужностей регіону готові забезпечити осінньо-зимовий період з мінімальними відключеннями або без них, якщо не буде обстрілів енергетичної інфраструктури.