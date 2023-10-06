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Подготовка к блекаутам: в Одесской области появились дополнительные башни мобильной связи

6 октября 2023 13:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области появились дополнительные башни мобильной связи
Башня мобильной связи. Фото иллюстративный: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесская область усиленно готовится к возможным блекаутам в регионе. Операторы мобильной связи в преддверии осенне-зимнего периода развернули дополнительные станции в регионе.

Об этом рассказал и.о. директора областного департамента цифрового развития, информационной политики и киберзащиты Ивана Тимошенко.

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В настоящее время известно, что в Одесской области уже появилось 75 новых станций связи.

"Генераторы и запасы топлива подготовлены, операторы мобильной связи также приняли меры по замене старых аккумуляторов. Теперь они используют новые литиевые батареи, которые быстро заряжаются и позволяют работать в течение восьми часов без перерыва", — отметил Тимошенко.

Новые станции мобильной связи

  • "Киевстар" построил 48 новых станций;
  • Vodafone Украина — 9;
  • Lifecell — 1.

Ситуация со связью во время блекаутов

По решению Кабмина, все мобильные операторы обязаны "держать связь" не менее 72 часов после отключения электроэнергии.

Напомним, Одесчина усиленно продолжает готовиться к отопительному сезону. По состоянию на конец сентября 86% мощностей региона готовы обеспечить осенне-зимний период с минимальными или без них отключениями, если не будет обстрелов энергетической инфраструктуры.

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