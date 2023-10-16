В Одесі розробили графіки відключення світла

Чоловік у темряві читає книгу. Фото: Новини.LIVE

Одеська область — серед лідерів антирейтингу за ймовірними відключеннями світла. Згідно з опублікованими графіками, у місті може не бути світла до 8 годин на добу.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

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За інформацією енергетиків, графіки, які були розроблені, застосовуються лише в разі виникнення потреби.

Графіки відключень світла в Одесі

Наразі відомо, що в Одесі планують запровадити що тригодинні графіки відключення. Проте вони можуть змінитися, якщо буде загроза обстрілів.

Графік відключення світла. Фото: скриншот

Де найгірша ситуація

Фахівці ДТЕК зазначають, що найважчою ситуацією з електропостачанням залишається у столиці, де містяни можуть бути до семи годин поспіль без світла.

Також складна ситуація з енергосистемою у Дніпрі. Енергетики розробили попередні графіки, де чотири години немає світла, а вісім є.

Нагадаємо, з настанням перших холодів в Україні, ворог спрямував свої атаки на об'єкти критичної інфраструктури. Проте, ці удари наразі досить локальні, можливо армія-агресорка вивчає потужності сил ППО.

Також ми писали, що у ніч проти 16 жовтня окупанти також атакували Дніпропетровську область важкою артилерією та "Градами". Через обстріли є влучання у цивільну інфраструктуру.