Подготовка к блекаутам: в Одессе разработали графики отключения света
Одесская область — среди лидеров антирейтинга за вероятными отключениями света. Согласно опубликованным графикам, в городе может не быть света до 8 часов в сутки.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
По информации энергетиков, разработанные графики применяются только в случае возникновения потребности.
Графики отключения света в Одессе
Пока известно, что в Одессе планируют ввести трехчасовые графики отключения. Тем не менее они могут измениться, если будет угроза обстрелов.
Где самая плохая ситуация
Специалисты ДТЭК отмечают, что тяжелейшей ситуацией с электроснабжением остается в столице, где горожане могут быть до семи часов подряд без света.
Также сложная ситуация с энергосистемой в Днепре. Энергетики разработали предварительные графики, где четыре часа нет света, а восемь есть.
Напомним, с наступлением первых холодов в Украине враг направил свои атаки на объекты критической инфраструктуры. Однако, эти удары пока достаточно локальны, возможно, армия-агрессор изучает мощности сил ПВО.
Также мы писали, что в ночь на 16 октября оккупанты также атаковали Днепропетровскую область тяжелой артиллерией и "Градами". Из-за обстрелов есть попадание в гражданскую инфраструктуру.
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