В Одессе разработали графики отключения света

Человек в темноте читает книгу. Фото: Новини.LIVE

Одесская область — среди лидеров антирейтинга за вероятными отключениями света. Согласно опубликованным графикам, в городе может не быть света до 8 часов в сутки.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

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По информации энергетиков, разработанные графики применяются только в случае возникновения потребности.

Графики отключения света в Одессе

Пока известно, что в Одессе планируют ввести трехчасовые графики отключения. Тем не менее они могут измениться, если будет угроза обстрелов.

График отключения света. Фото: скриншот

Где самая плохая ситуация

Специалисты ДТЭК отмечают, что тяжелейшей ситуацией с электроснабжением остается в столице, где горожане могут быть до семи часов подряд без света.

Также сложная ситуация с энергосистемой в Днепре. Энергетики разработали предварительные графики, где четыре часа нет света, а восемь есть.

Напомним, с наступлением первых холодов в Украине враг направил свои атаки на объекты критической инфраструктуры. Однако, эти удары пока достаточно локальны, возможно, армия-агрессор изучает мощности сил ПВО.

Также мы писали, что в ночь на 16 октября оккупанты также атаковали Днепропетровскую область тяжелой артиллерией и "Градами". Из-за обстрелов есть попадание в гражданскую инфраструктуру.