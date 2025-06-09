Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Війна Новини Економіка Спорт
ІндустріїПогодаВійськоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноЄвробачення1ШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмПромоРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяХронікикухняЄвробаченняАвтоЕксклюзивТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Підрив машини на Одещині — стали відомі подробиці

Підрив машини на Одещині — стали відомі подробиці

Ua en ru
Дата публікації: 9 червня 2025 09:20
На Одещині вибухнуло авто полковника районного ТЦК Номеровського - він загинув
Олег Номеровський. Фото: соцмережі

Внаслідок вибуху автівки 6 червня загинув працівник Березівського районного ТЦК полковник Олег Номеровський. Поліцейські ще встановлюють всі обставини події.

Про це повідомив друг загиблого громадський діяч Борис Емельдеш.

Реклама
Читайте також:

Загибель Номеровського

На Одещині у Березівському районі стався вибух легкового автомобіля. За кермом у цей момент знаходився полковник Олег Номеровський, він помер на місці. Правоохоронці розслідують обставини, однак поки не надали правову кваліфікацію події.

"Не стало мого друга — Олега Номеровського… Боляче писати ці слова. Більше того, з друзями сподівалися, що це провокація або викривлена інформація, але… на жаль, ні. Світ став порожнішим без нього. Нехай Господь прийме його душу, а пам’ять про Олега залишиться в наших серцях назавжди", — написав приятель загиблого Борис Емельдеш у соцмережі.

На Одещині вибухнуло авто працівника ТЦК — деталі - фото 1
Повідомлення Бориса Емельдеша. Фото: скриншот
Вибух авто на Одещині — загинула людина - фото 1
Повідомлення поліції. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вибух автівки у Дніпрі. А також про жінку, яка на машині наїхала на працівників ТЦК.

Одеса вибух авто Новини Одеси ТЦК та СП
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації