На Одещині вибухнуло авто полковника районного ТЦК Номеровського - він загинув

Олег Номеровський. Фото: соцмережі

Внаслідок вибуху автівки 6 червня загинув працівник Березівського районного ТЦК полковник Олег Номеровський. Поліцейські ще встановлюють всі обставини події.

Про це повідомив друг загиблого громадський діяч Борис Емельдеш.

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Загибель Номеровського

На Одещині у Березівському районі стався вибух легкового автомобіля. За кермом у цей момент знаходився полковник Олег Номеровський, він помер на місці. Правоохоронці розслідують обставини, однак поки не надали правову кваліфікацію події.

"Не стало мого друга — Олега Номеровського… Боляче писати ці слова. Більше того, з друзями сподівалися, що це провокація або викривлена інформація, але… на жаль, ні. Світ став порожнішим без нього. Нехай Господь прийме його душу, а пам’ять про Олега залишиться в наших серцях назавжди", — написав приятель загиблого Борис Емельдеш у соцмережі.

Повідомлення Бориса Емельдеша. Фото: скриншот

Повідомлення поліції. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вибух автівки у Дніпрі. А також про жінку, яка на машині наїхала на працівників ТЦК.