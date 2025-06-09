В Одесской области взорвалось авто полковника районного ТЦК Номеровского - он погиб

Олег Номеровский. Фото: соцсети

В результате взрыва автомобиля 6 июня погиб работник Березовского районного ТЦК полковник Олег Номеровский. Полицейские еще устанавливают все обстоятельства происшествия.

Об этом сообщил друг погибшего, общественный деятель Борис Емельдеш.

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Гибель Номеровского

В Одесской области в Березовском районе произошел взрыв легкового автомобиля. За рулем в этот момент находился полковник Олег Номеровский, он скончался на месте. Правоохранители расследуют обстоятельства, однако пока не предоставили правовую квалификацию события.

"Не стало моего друга — Олега Номеровского... Больно писать эти слова. Более того, с друзьями надеялись что это провокация или ложная информация, но... к сожалению, нет. Мир опустел без него. Пусть Господь примет его душу, а память об Олеге останется в наших сердцах навсегда", — написал приятель погибшего Борис Емельдеш в соцсети.

Сообщение Бориса Емельдеша. Фото: скриншот

Сообщение полиции. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о взрыве автомобиля в Днепре. А также о женщине, которая на машине наехала на работников ТЦК.