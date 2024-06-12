Літаки розвідки НАТО патрулюють близько Одещини 12 червня: деталі

Американський літак Boeing E-3 Sentry на патрулюванні. Фото: Pinaria Caprarius

Одразу три розвідувальні літаки НАТО патрулюють у повітряному просторі Румунії та спостерігають одночасно за ситуаціями як біля Одеського регіону, так і поблизу невизнаного Придністров'я й над акваторією Чорного моря. Разом з ними фіксується дозаправник Boeing KC-135R Stratotanker.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon патрулює близько південних кордонів Одеської області. Розвідувальник також виконує місію вздовж берегової лінії Чорного моря та контролює ситуацію на воді.

Маршрут літака Boeing P-8A Poseidon 12 червня. Фото: скриншот

Ще один американський військовий літак Boeing RC-135V Rivet Joint патрулює над акваторією Чорного моря. Розвідувальник відстежує місце розташування літаків противника та веде радіоспостереження за перехопленнями, що виконуються винищувачами супротивника та мережами ППО.

Маршрут літака Boeing RC-135V Rivet Joint 12 червня. Фото: скриншот

Американський літак Boeing E-3 Sentry з позивним "Nato 03" перебуває у повітряному просторі Румунії та спостерігає за ситуацією близько Придністровського регіону та південних кордонів Одещини. Він виконує радіотехнічну розвідку та здатен контролювати повітряну обстановку, відстежувати літаки і ракети противника, а також здійснювати наведення своєї авіації.

Маршрут літака Boeing E-3 Sentry 12 червня. Фото: скриншот

Також разом із розвідувальниками своє завдання виконує і дозаправник Boeing KC-135R Stratotanker. Він сконструйований на базі лайнера Boeing 707 та здатний розвивати швидкість до 933 км/год та долати до 5,5 тис. км. Крім США, заправники KC-135 стоять на озброєнні Франції, Туреччини, Сінгапуру та Чилі.

Маршрут літака Boeing KC-135R Stratotanker 12 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що сьогодні, 12 червня, ракетоносії росіян продовжують перебувати на чергуванні в трьох морях — у Чорному, Азовському та Середземному. На борту кораблів, що фіксуються в акваторії Чорного моря — понад 20 ракет типу "Калібр".

Також підводні ракетоносії росіяни тримають їх у напівзануреному стані у порту Новоросійську. Так вони діють, бо намагаються вберегти субмарини від уражень Сил Оборони.