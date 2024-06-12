Самолеты разведки НАТО патрулируют около Одесской области 12 июня: детали

Повышенная активность авиации НАТО — самолеты работают вблизи Одесской области
Сразу три разведывательных самолета НАТО патрулируют в воздушном пространстве Румынии и наблюдают одновременно за ситуациями как возле Одесского региона, так и вблизи непризнанного Приднестровья и над акваторией Черного моря. Вместе с ними фиксируется дозаправщик Boeing KC-135R Stratotanker.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.
Что известно об авиации
Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon патрулирует около южных границ Одесской области. Разведчик также выполняет миссию вдоль береговой линии Черного моря и контролирует ситуацию на воде.
Еще один американский военный самолет Boeing RC-135V Rivet Joint патрулирует над акваторией Черного моря. Разведчик отслеживает местоположение самолетов противника и ведет радионаблюдение за перехватами, выполняемыми истребителями противника и сетями ПВО.
Американский самолет Boeing E-3 Sentry с позывным "Nato 03" находится в воздушном пространстве Румынии и наблюдает за ситуацией около Приднестровского региона и южных границ Одесщины. Он выполняет радиотехническую разведку и способен контролировать воздушную обстановку, отслеживать самолеты и ракеты противника, а также осуществлять наведение авиации.
Также вместе с разведчиками свою задачу выполняет и дозаправщик Boeing KC-135R Stratotanker. Он сконструирован на базе лайнера Boeing 707 и способен развивать скорость до 933 км/ч и преодолевать 5,5 тыс. км. Кроме США, заправщики KC-135 находятся на вооружении Франции, Турции, Сингапура и Чили.
Напомним, что сегодня, 12 июня, ракетоносители россиян продолжают находиться на дежурстве в трех морях — Черном, Азовском и Средиземном. На борту фиксируемых в акватории Черного моря кораблей — более 20 ракет типа "Калибр".
Также подводные ракетоносители россияне держат их в полупогруженном состоянии в Новороссийске. Так они действуют, потому что пытаются уберечь субмарины от ударов Сил Обороны.
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