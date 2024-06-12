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Повышенная активность авиации НАТО — самолеты работают вблизи Одесской области

12 июня 2024 16:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Самолеты разведки НАТО патрулируют около Одесской области 12 июня: детали
Американский самолет Boeing E-3 Sentry на патрулировании Фото: Pinaria Caprarius
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сразу три разведывательных самолета НАТО патрулируют в воздушном пространстве Румынии и наблюдают одновременно за ситуациями как возле Одесского региона, так и вблизи непризнанного Приднестровья и над акваторией Черного моря. Вместе с ними фиксируется дозаправщик Boeing KC-135R Stratotanker.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon патрулирует около южных границ Одесской области. Разведчик также выполняет миссию вдоль береговой линии Черного моря и контролирует ситуацию на воде.

Boeing P-8A Poseidon патрулирует около южных границ Одесской области
Маршрут самолета Boeing P-8A Poseidon 12 июня. Фото: скриншот

Еще один американский военный самолет Boeing RC-135V Rivet Joint патрулирует над акваторией Черного моря. Разведчик отслеживает местоположение самолетов противника и ведет радионаблюдение за перехватами, выполняемыми истребителями противника и сетями ПВО.

Boeing RC-135V Rivet Joint с патрулирует над акваторией Черного моря
Маршрут самолета Boeing RC-135V Rivet Joint 12 июня. Фото: скриншот

Американский самолет Boeing E-3 Sentry с позывным "Nato 03" находится в воздушном пространстве Румынии и наблюдает за ситуацией около Приднестровского региона и южных границ Одесщины. Он выполняет радиотехническую разведку и способен контролировать воздушную обстановку, отслеживать самолеты и ракеты противника, а также осуществлять наведение авиации.

Boeing E-3 Sentry с позывным "Nato 03" находится в воздушном пространстве Румынии.
Маршрут самолета Boeing E-3 Sentry 12 июня. Фото: скриншот

Также вместе с разведчиками свою задачу выполняет и дозаправщик Boeing KC-135R Stratotanker. Он сконструирован на базе лайнера Boeing 707 и способен развивать скорость до 933 км/ч и преодолевать 5,5 тыс. км. Кроме США, заправщики KC-135 находятся на вооружении Франции, Турции, Сингапура и Чили.

Boeing KC-135R Stratotanker. выполняет задание 12 июня
Маршрут самолета Boeing KC-135R Stratotanker 12 июня. Фото: скриншот

Напомним, что сегодня, 12 июня, ракетоносители россиян продолжают находиться на дежурстве в трех морях — Черном, Азовском и Средиземном. На борту фиксируемых в акватории Черного моря кораблей — более 20 ракет типа "Калибр".

Также подводные ракетоносители россияне держат их в полупогруженном состоянии в Новороссийске. Так они действуют, потому что пытаются уберечь субмарины от ударов Сил Обороны.

самолет
Румыния
авиация
Черное море
разведка
Одесса
НАТО
Одесская область
Молдова
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