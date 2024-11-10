Уряд підвищить військовий збір втричі у 2025 році

Людина тримає гроші в руці. Фото: Новини.LIVE

Уряд України планує суттєво збільшити військовий збір у 2025 році. Відповідно до проєкту бюджету, цей податок може зрости втричі, що має принести додаткові кошти для фінансування оборонного сектору. Такий крок є частиною нових заходів у сфері оподаткування, спрямованих на зміцнення обороноздатності країни на тлі війни з Росією.

Про податки в наступному році журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з економістом Сергієм Якубовським.

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Збільшення військового збору

Він каже, що збільшення військового збору, за попередніми підрахунками, дасть державній скарбниці близько 45-50 мільярдів гривень. Однак цього буде недостатньо для покриття витрат на військові потреби.

"Для повного фінансування армії потрібно щонайменше 500 мільярдів гривень. Тож новий збір становитиме лише 10% від цієї суми. Решту ж коштів доведеться шукати коштом міжнародної допомоги" — пояснює Андрій Якубовський.

Підвищення вдарить по бізнесу

Зазначимо, що підвищення військового збору викликало занепокоєння серед представників бізнес-спільноти. Адже зростання податкового навантаження може вплинути на конкурентоспроможність та економічну активність. За словами Якубовського, це особливо відчутно в умовах нестабільної економіки.

"Це рішення створює додаткове фінансове навантаження, яке вдарить по малому та середньому бізнесу, що зараз і так працює у надзвичайно складних умовах. Уряд міг би розглянути альтернативні способи підвищення доходів, але депутати поки що роблять вибір на користь підвищення податків", — додав Якубовський.

Наслідки для бюджету

За словами експерта, навіть із потрійним збільшенням збору бюджет може залишитися дефіцитним. Оскільки витрати на військові потреби зростають, і уряд може знову шукати можливості для збільшення податків. А це своєю чергою може мати негативні наслідки для економіки та підприємців, які вже постраждали від війни.

Нагадаємо, вже у 2025 році зарплати українців можуть знизитися. Це пов'язано з підвищенням військового збору. Також ми писали, що українські освітяни нещодавно скерували звернення до Кабінету міністрів, Верховної Ради та Міністерства освіти з вимогою не застосовувати 5% військового збору для їхніх заробітних плат. Педагоги нарікають, що і без того в галузі критично низька оплата праці.