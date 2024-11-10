Правительство повысит военный сбор в три раза в 2025 году

Человек держит деньги в руке. Фото: Новини.LIVE

Правительство Украины планирует существенно увеличить военный сбор в 2025 году. Согласно проекту бюджета, этот налог может возрасти втрое, что должно принести дополнительные средства для финансирования оборонного сектора. Такой шаг является частью новых мер в сфере налогообложения, направленных на укрепление обороноспособности страны на фоне войны с Россией.

О налогах в следующем году журналисты Новини.LIVE пообщались с экономистом Сергеем Якубовским.

Читайте также:

Увеличение военного сбора

Он говорит, что увеличение военного сбора, по предварительным подсчетам, даст государственной казне около 45-50 миллиардов гривен. Однако этого будет недостаточно для покрытия расходов на военные нужды.

"Для полного финансирования армии нужно по меньшей мере 500 миллиардов гривен. Поэтому новый сбор будет составлять лишь 10% от этой суммы. Остальные средства придется искать на средства международной помощи" — объясняет Андрей Якубовский.

Повышение ударит по бизнесу

Отметим, что повышение военного сбора вызвало беспокойство среди представителей бизнес-сообщества. Ведь рост налогового бремени может повлиять на конкурентоспособность и экономическую активность. По словам Якубовского, это особенно ощутимо в условиях нестабильной экономики.

"Это решение создает дополнительную финансовую нагрузку, которая ударит по малому и среднему бизнесу, сейчас и так работающему в сложнейших условиях. Правительство могло бы рассмотреть альтернативные способы повышения доходов, но депутаты пока делают выбор в пользу повышения налогов", — добавил Якубовский.

Последствия для бюджета

По словам эксперта, даже с тройным увеличением сбора бюджет может остаться дефицитным. Поскольку расходы на военные нужды растут, и правительство может снова искать возможности для увеличения налогов. А это в свою очередь может иметь негативные последствия для экономики и предпринимателей, уже пострадавших от войны.

Напомним, уже в 2025 году зарплаты украинцев могут снизиться. Это связано с повышением военного сбора. Также мы писали, что украинские педагоги недавно направили обращение в Кабинет министров, Верховную Раду и Министерство образования с требованием не применять 5% военного сбора для их заработных плат. Педагоги сетуют, что и без того в отрасли критически низкая оплата труда.