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Пільги на комунпослуги: як одеситам, які втратили рідних-військовослужбовців отримати знижки від держави

26 лютого 2023 15:50
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Родичі загиблих військовослужбовців можуть отримати пільги від держави: які компенсації
Рідні можуть відшкодувати 50% оплат
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

В ногу зі змінами сум виплат військовим-пенсіонерам, держава намагається підтримати родини, які втратили рідних на фронті. Одеситам слід розраховувати не на повне відшкодування платіжки за комунальні послуги.

Про це йдеться у зміні закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". 

Згідно зі змінами рідні загиблих захисників та захисниць матимуть право на відшкодування 50% оплати комунальних послуг. Важливо відзначити, що відшкодування надається без урахування середньомісячного доходу на такі послуги:

  •  з управління багатоквартирним будинком (квартплату);
  •  з постачання та розподілу природного газу;
  •  з постачання та розподілу електроенергії;
  •  з теплопостачання і постачання гарячої води;
  •  з централізованого водопостачання та каналізації;
  •  на вивезення побутових відходів;
  •  на придбання твердого палива та скрапленого газу.


Мешканцям Одеси, які втратили родича на фронті варто знати — пільги оплати за житло, комунальні послуги й паливо надаються незалежно від виду житла або форми власності на нього.

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Куди звертатися за нарахуваннями

Виплата пільг на оплату житлово-комунальних послуг пільговикам здійснюється у грошовій готівковій формі шляхом перерахування коштів Пенсійним фондом України, зазначають у Міністерстві соціальної політики

Зазначається, що тим пільговикам, які до грудня 2022 року вже отримували відповідні пільги у готівковій формі, а також тим, які звернулися за наданням виплати починаючи з грудня 2022 року, Пенсійний фонд України перерахує кошти на їхні рахунки, відкриті в уповноважених банках або для виплати через відділення АТ "Укрпошта". Це залежить від способу виплати, обраного одержувачем пільги.

Пільговикам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі і не є пенсіонерами (тобто в Пенсійного фонду України відсутні виплатні реквізити банківського рахунку або адреса доставлення коштів) кошти на виплату пільг перераховуються на їх поточні рахунки, відкриті Пенсійним фондом України в АТ "Ощадбанк".

Наразі мінімальна пенсія в Україні складає майже дві тисячі гривень. Пенсійний фонд України перерахував суму для категорій українців, які гарантовано отримуватимуть більше. Щоправда, пощастило далеко не всім. 

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