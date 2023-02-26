Родичі загиблих військовослужбовців можуть отримати пільги від держави: які компенсації

Рідні можуть відшкодувати 50% оплат

В ногу зі змінами сум виплат військовим-пенсіонерам, держава намагається підтримати родини, які втратили рідних на фронті. Одеситам слід розраховувати не на повне відшкодування платіжки за комунальні послуги.



Про це йдеться у зміні закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".



Згідно зі змінами рідні загиблих захисників та захисниць матимуть право на відшкодування 50% оплати комунальних послуг. Важливо відзначити, що відшкодування надається без урахування середньомісячного доходу на такі послуги:

з управління багатоквартирним будинком (квартплату);

з постачання та розподілу природного газу;

з постачання та розподілу електроенергії;

з теплопостачання і постачання гарячої води;

з централізованого водопостачання та каналізації;

на вивезення побутових відходів;

на придбання твердого палива та скрапленого газу.



Мешканцям Одеси, які втратили родича на фронті варто знати — пільги оплати за житло, комунальні послуги й паливо надаються незалежно від виду житла або форми власності на нього.

Куди звертатися за нарахуваннями

Виплата пільг на оплату житлово-комунальних послуг пільговикам здійснюється у грошовій готівковій формі шляхом перерахування коштів Пенсійним фондом України, зазначають у Міністерстві соціальної політики.



Зазначається, що тим пільговикам, які до грудня 2022 року вже отримували відповідні пільги у готівковій формі, а також тим, які звернулися за наданням виплати починаючи з грудня 2022 року, Пенсійний фонд України перерахує кошти на їхні рахунки, відкриті в уповноважених банках або для виплати через відділення АТ "Укрпошта". Це залежить від способу виплати, обраного одержувачем пільги.

Пільговикам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі і не є пенсіонерами (тобто в Пенсійного фонду України відсутні виплатні реквізити банківського рахунку або адреса доставлення коштів) кошти на виплату пільг перераховуються на їх поточні рахунки, відкриті Пенсійним фондом України в АТ "Ощадбанк".

Наразі мінімальна пенсія в Україні складає майже дві тисячі гривень. Пенсійний фонд України перерахував суму для категорій українців, які гарантовано отримуватимуть більше. Щоправда, пощастило далеко не всім.