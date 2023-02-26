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Льготы на коммунуслуги: как одесситам, потерявшим родных-военнослужащих, добиться скидок от государства

26 февраля 2023 15:50
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Родственники погибших военнослужащих могут получить льготы от государства: какие компенсации
Родным могут возместить 50% оплат
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

В ногу с изменениями сумм выплат военным-пенсионерам государство пытается поддержать семьи, потерявшие родных на фронте. Одесситам следует рассчитывать не на полное возмещение платежей за коммунальные услуги.

Об этом говорится в изменении закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Согласно изменениям родственники погибших защитников и защитниц будут иметь право на возмещение 50% оплаты коммунальных услуг. Важно отметить, что возмещение предоставляется без учета среднемесячного дохода на следующие услуги:

  • по управлению многоквартирным зданием (квартплату);
  • по снабжению и распределению природного газа;
  • по снабжению и распределению электроэнергии;
  • по теплоснабжению и поставке горячей воды;
  • по централизованному водоснабжению и канализации;
  • на вывоз бытовых отходов;
  • на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Жителям Одессы, потерявшим родственника на фронте, стоит знать — льготы оплаты за жилье, коммунальные услуги и топливо, предоставляются независимо от вида жилья или формы собственности на него.

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Выплата льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг льготникам производится в денежной наличной форме путем перечисления средств Пенсионным фондом Украины, отмечают в Министерстве социальной политики.

Отмечается, что тем льготникам, которые к декабрю 2022 года уже получали соответствующие льготы в наличной форме, а также обратившимся за предоставлением выплаты начиная с декабря 2022 года, Пенсионный фонд Украины перечислит средства на их счета, открытые в уполномоченных банках или для выплаты через отделение АО "Укрпочты". Это зависит от способа выплаты, выбранного получателем льготы.

Льготникам, которые до декабря 2022 года получали льготы в денежной безналичной форме и не являются пенсионерами (т.е. у Пенсионного фонда Украины отсутствуют выплатные реквизиты банковского счета или адрес доставки средств) средства на выплату льгот перечисляются на их текущие счета, открытые Пенсионным фондом Ощадбанка.

В настоящее время минимальная пенсия в Украине составляет почти две тысячи гривен. Пенсионный фонд Украины перечислил сумму для категорий украинцев, которые будут гарантированно получать больше. Правда, повезло далеко не всем.

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