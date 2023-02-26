Родственники погибших военнослужащих могут получить льготы от государства: какие компенсации

Родным могут возместить 50% оплат

В ногу с изменениями сумм выплат военным-пенсионерам государство пытается поддержать семьи, потерявшие родных на фронте. Одесситам следует рассчитывать не на полное возмещение платежей за коммунальные услуги.



Об этом говорится в изменении закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".



Согласно изменениям родственники погибших защитников и защитниц будут иметь право на возмещение 50% оплаты коммунальных услуг. Важно отметить, что возмещение предоставляется без учета среднемесячного дохода на следующие услуги:

по управлению многоквартирным зданием (квартплату);

по снабжению и распределению природного газа;

по снабжению и распределению электроэнергии;

по теплоснабжению и поставке горячей воды;

по централизованному водоснабжению и канализации;

на вывоз бытовых отходов;

на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Жителям Одессы, потерявшим родственника на фронте, стоит знать — льготы оплаты за жилье, коммунальные услуги и топливо, предоставляются независимо от вида жилья или формы собственности на него.

Куда обращаться за начислениями

Выплата льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг льготникам производится в денежной наличной форме путем перечисления средств Пенсионным фондом Украины, отмечают в Министерстве социальной политики.



Отмечается, что тем льготникам, которые к декабрю 2022 года уже получали соответствующие льготы в наличной форме, а также обратившимся за предоставлением выплаты начиная с декабря 2022 года, Пенсионный фонд Украины перечислит средства на их счета, открытые в уполномоченных банках или для выплаты через отделение АО "Укрпочты". Это зависит от способа выплаты, выбранного получателем льготы.

Льготникам, которые до декабря 2022 года получали льготы в денежной безналичной форме и не являются пенсионерами (т.е. у Пенсионного фонда Украины отсутствуют выплатные реквизиты банковского счета или адрес доставки средств) средства на выплату льгот перечисляются на их текущие счета, открытые Пенсионным фондом Ощадбанка.

В настоящее время минимальная пенсия в Украине составляет почти две тысячи гривен. Пенсионный фонд Украины перечислил сумму для категорий украинцев, которые будут гарантированно получать больше. Правда, повезло далеко не всем.