Кредити по єОселя на Одещині - регіон у лідерах за виданими іпотеками

Дані щодо надання кредитів за програмою єОселя. Ілюстративне фото: Freepik

Програма пільгового кредитування "єОселя" за майже два роки свого існування видала кредитів на суму понад 17,6 млрд грн, причому майже половина з них — у 2024 році. Одеська область вийшла на третє місце за кількістю виданих пільгових іпотек, скористалося послугою понад 500 осіб.

Про це Новини.LIVE дізнались з даних сервісу Опендатабот.

Читайте також:

Кредити на оселі в Україні

Майже половина всіх пільгових іпотек видана у Києві та області: 18% (2057 кредитів) та 27% (3010 кредитів) відповідно. Серед інших лідерів — Львівська (641 кредит), Одеська (541 кредит) та Вінницька (524 кредити) області.

Кредити "єОселя" в УкраїніФото: скриншот

На протилежному кінці списку опинилися Кіровоградська (57 кредитів), Миколаївська (56 кредитів) та Запорізька (29 кредитів) області. Дані стосовно Донецької, Луганської, Херсонської областей та Криму у сервісі відсутні.

Хто частіше отримує кредит єОселя



У 2024 році науковці отримують найбільші середні суми кредитів — 1,83 млн грн, а педагоги — найменші, 1,43 млн грн. Серед позичальників найбільше кредитів видано військовослужбовцям (3 229 або 29%) та поліцейським (2 433 або 22%).

Хто частіше отрмує кредит. Фото: скриншот

Зазначимо, що в серпні 2023 року програма стала доступною для всіх громадян, що призвело до значного зростання цієї категорії позичальників — з 16% у 2023 році до 25,5% у 2024 році.

Професії отримувачів кредиту. Фото: скриншот

Нагадаємо, що більше 200 захисників Одещини скористались кредитом під 0% на придбання нового житла. Це сталось у рамках державної програми "єОселя", адже для військовослужбовців діє пільгова ставка.