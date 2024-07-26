Кредити по єОселя на Одещині - регіон у лідерах за виданими іпотеками

Пільгове кредитування єОселя — Одеська область серед лідерів
Програма пільгового кредитування "єОселя" за майже два роки свого існування видала кредитів на суму понад 17,6 млрд грн, причому майже половина з них — у 2024 році. Одеська область вийшла на третє місце за кількістю виданих пільгових іпотек, скористалося послугою понад 500 осіб.
Про це Новини.LIVE дізнались з даних сервісу Опендатабот.
Кредити на оселі в Україні
Майже половина всіх пільгових іпотек видана у Києві та області: 18% (2057 кредитів) та 27% (3010 кредитів) відповідно. Серед інших лідерів — Львівська (641 кредит), Одеська (541 кредит) та Вінницька (524 кредити) області.
На протилежному кінці списку опинилися Кіровоградська (57 кредитів), Миколаївська (56 кредитів) та Запорізька (29 кредитів) області. Дані стосовно Донецької, Луганської, Херсонської областей та Криму у сервісі відсутні.
Хто частіше отримує кредит єОселя
У 2024 році науковці отримують найбільші середні суми кредитів — 1,83 млн грн, а педагоги — найменші, 1,43 млн грн. Серед позичальників найбільше кредитів видано військовослужбовцям (3 229 або 29%) та поліцейським (2 433 або 22%).
Зазначимо, що в серпні 2023 року програма стала доступною для всіх громадян, що призвело до значного зростання цієї категорії позичальників — з 16% у 2023 році до 25,5% у 2024 році.
Нагадаємо, що більше 200 захисників Одещини скористались кредитом під 0% на придбання нового житла. Це сталось у рамках державної програми "єОселя", адже для військовослужбовців діє пільгова ставка.
Читайте Новини.LIVE!