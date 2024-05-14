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Нове житло без відсотків — понад 200 захисників Одещини отримали кредит під 0%

14 травня 2024 17:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Нове житло без відсотків — понад 200 захисників Одещини отримали кредит під 0%
Більше 200 захисників на Одещині скористались кредитами на житло. Ілюстратинвне фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Більше 200 захисників Одещини скористались кредитом під 0% на придбання нового житла. Це сталось у рамках державної програми  "єОселя", адже для військовослужбовців діє пільгова ставка.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер

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Робота програми 

Державна програма доступного іпотечного кредитування громадян України "єОселя" стартувала у серпні 2022 року. Пільгова ставка складає від 3% до 7%, строк кредиту — до 20 років. Мінімальний перший внесок повинен складати не менше ніж 20% від загальної суми. Окрім цього, для деяких категорій громадян діють пільгові тарифи.

"Окремим категоріям населення Одеська обласна адміністрація компенсує пільгову ставку. Наші захисники, рятувальники, правоохоронці, прикордонники можуть взяти житло в кредит і не сплачувати відсотки. Наразі такою програмою вже скористалися 219 особи",— зазначив Олег Кіпер. 

Які банки беруть участь

Банками-учасниками програми є: 

  • АТ "Державний ощадний банк України", 
  • АТ КБ "ПриватБанк", 
  • ПАТ АБ "Укргазбанк",
  • АТ "Укрексімбанк".

Більше про компенсації  одеситам

Також ми повідомляли, що одеситам, які втратили домівки, надається грошова компенсація. Так, власники квартир на Добровольського, надали заяви до міської ради та більша частина отримали позитивні рішення. 

Додамо, що власникам знищенних помешкань у будинку на Картамишевській також було ухвалено компенсації. Одесити невдовзі отримують житлові сертифікати.

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