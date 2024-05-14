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Новое жилье без процентов — более 200 защитников Одесчины получили кредит под 0%

14 мая 2024 17:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Новое жилье без процентов — более 200 защитников Одесчины получили кредит под 0%
Более 200 защитников в Одесской области воспользовались кредитами на жилье. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Более 200 защитников Одесщины воспользовались кредитом под 0% на покупку нового жилья. Это произошло в рамках государственной программы "єОселя", ведь для военнослужащих действует льготная ставка.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Работа программы

Государственная программа доступного ипотечного кредитования граждан Украины "єОселя" стартовала в августе 2022 года. Льготная ставка составляет от 3% до 7%, срок кредита — до 20 лет. Минимальный первый взнос должен составлять не менее 20% от общей суммы. Кроме того, для некоторых категорий граждан действуют льготные тарифы.

"Отдельным категориям населения Одесская областная администрация компенсирует льготную ставку. Наши защитники, спасатели, правоохранители, пограничники могут взять жилье в кредит и не платить проценты. В настоящее время такой программой уже воспользовались 219 человек", — отметил Олег Кипер.

Какие банки принимают участие

Банками-участниками программы являются:

  • АО "Государственный сберегательный банк Украины",
  • АО КБ "ПриватБанк",
  • ПАО АБ "Укргазбанк",
  • АО "Укрэксимбанк".

Больше о компенсациях одесситам

Также мы сообщали, что потерявшим дома одесситам предоставляется денежная компенсация. Так, владельцы квартир на Добровольского предоставили заявления в городской совет и большая часть получили положительные решения.

Добавим, что владельцам уничтоженных помещений в доме на Картамышевской также были приняты компенсации. Одесситы получают жилищные сертификаты.

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