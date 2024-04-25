Одеситам виплатять компенсації за зруйноване житло — кому саме

Одесити отримають компенсації за зруйноване житло. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні у міській раді розглянули заяви на отримання компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло унаслідок російських атак. За рішенням міськради ще вісім власників помешкань отримують компенсацію за програмою ''єВідновлення''.

Про це Новини.LIVE дізнались з засідання Виконавчого комітету Одеської міської ради.

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Хто отримав компенсації

Серед усіх заяв були п'ять, які надали власники 2-х квартир на проспекті Добровольського. Загалом в цьому будинку вже відпрацьовано 14 з 18 знищених квартир. Окрім цього, сертифікати на житло отримають двоє власників квартир на вул. Картамишевській та один — на проспекті Шевченка.

"Наразі тут завершені демонтажні роботи зруйнованої частини парадної. Готуємось до заключення договору на проєктування, в рамках якого буде проведено додаткове обстеження зруйнованої частини будинку — після фактично проведеного демонтажу. Після чого буде зрозуміло: безпечно чи небезпечно перебування у квартирах правої частини та підключення до неї мереж", — зазначив міський голова.

Деякі заяви не ухвалили — чому

Інші 15 рішень Виконкому отримали відмову у наданні компенсації. Йдеться про квартири по вул. Середній, Скісній та проспекті Шевченка.

"Об'єкти не є знищеними, а належать до пошкоджених. В подальшому власники цих помешкань мають змогу подати заяву на компенсації саме за пошкоджене майно", — зазначив Геннадій Труханов.

Виплати одеситам

Нагадаємо, що це вже не перші ухвалені рішення виконавчого комітету щодо надання компенсацій одеситам. Так, на минулому засіданні було ухвалено компенсації мешканцям 12 квартир на проспекті Добровольського та одній — на вул. Картамишевській.

Також ми повідомляли, що розмір компенсацій для власників зруйнованих квартир на Добровольського в Одесі збільшився. Відтепер деякі одесити матимуть змогу отримати 691 долар за квадратний метр.