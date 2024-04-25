Одесситам выплатят компенсации за разрушенное жилье — кому именно

Одесситы получат компенсацию за разрушенное жилье. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня в городском совете рассмотрели заявления на получение компенсации за разрушенное или поврежденное жилье в результате российских атак. По решению горсовета еще восемь собственников жилья получают компенсацию по программе есть Восстановление.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания Исполнительного комитета Одесского городского совета.

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Кто получил компенсации

Среди всех заявлений было пять, которые предоставили владельцы 2-х квартир на проспекте Добровольского. Всего в этом здании уже отработано 14 из 18 уничтоженных квартир. Кроме этого, сертификаты на жилье получат двое владельцев квартир по ул. Картамышевская и один на проспекте Шевченко.

"Пока здесь завершены демонтажные работы разрушенной части парадной. Готовимся к заключению договора на проектирование, в рамках которого будет проведено дополнительное обследование разрушенной части дома — после фактически проведенного демонтажа. После чего будет понятно: безопасно или опасно пребывание в квартирах правой части и подключение к ней сетей", — отметил городской голова.

Некоторые заявления не приняли – почему

Остальные 15 решений Исполкома получили отказ в предоставлении компенсации. Речь идет о квартирах по ул. Средний, Косный и проспект Шевченко.

"Объекты не уничтожены, а относятся к поврежденным. В дальнейшем владельцы этих помещений могут подать заявление на компенсации именно за поврежденное имущество", — отметил Геннадий Труханов.

Выплаты одесситам

Напомним, что это уже не первые принятые решения исполнительного комитета по предоставлению компенсаций одесситам. Так, на прошедшем заседании были приняты компенсации жильцам 12 квартир по проспекту Добровольского и одной — по ул. Картамышевской.

Также мы сообщали, что размер компенсаций для владельцев разрушенных квартир на Добровольском в Одессе увеличился. Теперь некоторые одесситы смогут получить 691 доллар за квадратный метр.