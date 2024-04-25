Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесситам выплатят компенсации за разрушенное жилье — кому именно arrow

Одесситам выплатят компенсации за разрушенное жилье — кому именно

25 апреля 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесситам выплатят компенсации за разрушенное жилье — кому именно
Одесситы получат компенсацию за разрушенное жилье. Иллюстративное фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня в городском совете рассмотрели заявления на получение компенсации за разрушенное или поврежденное жилье в результате российских атак. По решению горсовета еще восемь собственников жилья получают компенсацию по программе есть Восстановление.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания Исполнительного комитета Одесского городского совета.

Читайте также:

Кто получил компенсации

Среди всех заявлений было пять, которые предоставили владельцы 2-х квартир на проспекте Добровольского. Всего в этом здании уже отработано 14 из 18 уничтоженных квартир. Кроме этого, сертификаты на жилье получат двое владельцев квартир по ул. Картамышевская и один на проспекте Шевченко.

"Пока здесь завершены демонтажные работы разрушенной части парадной. Готовимся к заключению договора на проектирование, в рамках которого будет проведено дополнительное обследование разрушенной части дома — после фактически проведенного демонтажа. После чего будет понятно: безопасно или опасно пребывание в квартирах правой части и подключение к ней сетей", — отметил городской голова.

Некоторые заявления не приняли – почему

Остальные 15 решений Исполкома получили отказ в предоставлении компенсации. Речь идет о квартирах по ул. Средний, Косный и проспект Шевченко.

"Объекты не уничтожены, а относятся к поврежденным. В дальнейшем владельцы этих помещений могут подать заявление на компенсации именно за поврежденное имущество", — отметил Геннадий Труханов.

Выплаты одесситам

Напомним, что это уже не первые принятые решения исполнительного комитета по предоставлению компенсаций одесситам. Так, на прошедшем заседании были приняты компенсации жильцам 12 квартир по проспекту Добровольского и одной — по ул. Картамышевской.

Также мы сообщали, что размер компенсаций для владельцев разрушенных квартир на Добровольском в Одессе увеличился. Теперь некоторые одесситы смогут получить 691 доллар за квадратный метр.

Одесса
война
выплаты
Одесская область
жилье
компенсация
Одесская ОГА
Новости Одессы
єВідновлення

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри