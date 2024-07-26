Кредиты по єОселя на Одесчине - регион в лидерах по выданным ипотекам

Льготное кредитование єОселя— Одесская область среди лидеров
Программа льготного кредитования "єОселя" за почти два года своего существования выдала кредитов на сумму более 17,6 млрд грн, причем почти половина из них — в 2024 году. Одесская область вышла на третье место по количеству выданных льготных ипотек, воспользовалось услугой более 500 человек.
Об этом Новини.LIVE узнали из данных сервиса Опендатабот.
Кредиты на жилье в Украине
Почти половина всех льготных ипотек выдана в Киеве и области: 18% (2 057 кредитов) и 27% (3 010 кредитов) соответственно. Среди других лидеров — Львовская (641 кредит), Одесская (541 кредит) и Винницкая (524 кредита) области.
На другом конце списка оказались Кировоградская (57 кредитов), Николаевская (56 кредитов) и Запорожская (29 кредитов) области. Данные о Донецкой, Луганской, Херсонской областях и Крыму в сервисе отсутствуют.
Кто чаще получает кредит "єОселя"
В 2024 году ученые получают самые большие средние суммы кредитов – 1,83 млн грн, а педагоги — наименьшие, 1,43 млн грн. Среди заемщиков больше кредитов выдано военнослужащим (3 229 или 29%) и полицейским (2 433 или 22%).
Отметим, что в августе 2023 года программа стала доступна всем гражданам, что привело к значительному росту этой категории заемщиков — с 16% в 2023 году до 25,5% в 2024 году.
Напомним, что более 200 защитников Одесчины воспользовались кредитом под 0% на покупку нового жилья. Это произошло в рамках государственной программы "єОселя", ведь для военнослужащих действует льготная ставка.
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