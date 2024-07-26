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Льготное кредитование єОселя— Одесская область среди лидеров

26 июля 2024 11:53
Верзилова Єлизавета - редактор
Кредиты по єОселя на Одесчине - регион в лидерах по выданным ипотекам
Данные по предоставлению кредитов по программе єОселя. Иллюстративное фото: Freepik
Верзилова Єлизавета - редактор

Программа льготного кредитования "єОселя" за почти два года своего существования выдала кредитов на сумму более 17,6 млрд грн, причем почти половина из них — в 2024 году. Одесская область вышла на третье место по количеству выданных льготных ипотек, воспользовалось услугой более 500 человек.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сервиса Опендатабот.

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Почти половина всех льготных ипотек выдана в Киеве и области: 18% (2 057 кредитов) и 27% (3 010 кредитов) соответственно. Среди других лидеров — Львовская (641 кредит), Одесская (541 кредит) и Винницкая (524 кредита) области.

естьОсели в Украине
Кредиты "єОселя" в Украине. Фото: скриншот

На другом конце списка оказались Кировоградская (57 кредитов), Николаевская (56 кредитов) и Запорожская (29 кредитов) области. Данные о Донецкой, Луганской, Херсонской областях и Крыму в сервисе отсутствуют.

Кто чаще получает кредит "єОселя"

В 2024 году ученые получают самые большие средние суммы кредитов – 1,83 млн грн, а педагоги — наименьшие, 1,43 млн грн. Среди заемщиков больше кредитов выдано военнослужащим (3 229 или 29%) и полицейским (2 433 или 22%).

Одобрение естьОсели
Кто чаще всего получает кредит. Фото: скриншот

Отметим, что в августе 2023 года программа стала доступна всем гражданам, что привело к значительному росту этой категории заемщиков — с 16% в 2023 году до 25,5% в 2024 году.

Опендата об ипотеке
Проефесии получателей ипотеки. Фото: скриншот

Напомним, что более 200 защитников Одесчины воспользовались кредитом под 0% на покупку нового жилья. Это произошло в рамках государственной программы "єОселя", ведь для военнослужащих действует льготная ставка.

Одесса война кредиты Украина военные жилье Новости Одессы єОселя

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