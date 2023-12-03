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Піротехніки Одещини за тиждень обстежили 25 гектарів деокупованої землі — деталі

3 грудня 2023 18:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Піротехніки Одещини за тиждень обстежили 25 гектарів деокупованої землі — деталі
Чоловік перевіряє землю на предмет вибухонебезпечних пристроїв. Фото: ДСНС в Одеській області
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Щодня фахівці ризикуючи своїм життям, продовжують проводити роботу з розмінування Херсонської та Донецької областей. Лише за останній тиждень піротехніки з Одеси здійснили обстеження понад 25 гектарів української землі, безпечно ліквідовуючи всі вибухонебезпечні предмети, які залишилися від окупантів.

В яких умовах працюють піротехніки, показали в пресслужбі ДСНС в Одеській області.  

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"Щодня, крок за кроком, сапери ДСНС обстежують, знаходять та знищують усі вибухонебезпечні предмети, які залишили після себе окупанти в Донецькій та Херсонській області. Їх надскладна та ризикована робота здійснюється для того, щоб українці могли повернутися додому та жити у безпеці. Тримайтеся!" — йдеться у повідомленні.

Процес обстеження деокупованих територій на предмет вибухонебезпечних пристроїв. Фото: ДСНС в Одеській області

Зазначимо, загальна площа замінованих територій в Україні внаслідок російської агресії становить 174 тисяч кв. км, а це 30% територій. 

Процес виявлення вибухонебезпечного предмета. Фото: ДСНС в Одеській області
Піротехнік закріплює маячок. Фото: ДСНС в Одеській області

Нагадаємо, за весь час війни, починаючи з 2014 року, ворог щільно мінує територію України. Фахівці вже підрахували, що для розмінування території необхідно чимало років. Задля якнайшвидшого пошуку небезпечних предметів в Україні впроваджуватимуться новітні засоби ідентифікації вибухових предметів. Йдеться про систему дистанційного сканування поверхні землі.

Також ми писали, що у Харкові розробили першу власну машину для розмінування. Прототип проходив випробування чотири місяці.

Додамо, що у Миколаївській області продовжується процес розмінування звільненої території. Наразі у регіоні від вибухонебезпечних пристроїв  вичистили понад 5 тис. га земель.

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