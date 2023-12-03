Пиротехники Одесчины за неделю обследовали 25 гектаров деоккупированной земли — подробности

Человек проверяет землю на предмет взрывоопасных устройств. Фото: ГСЧС в Одесской области

Каждый день специалисты рискуя своей жизнью, продолжают проводить работу по разминированию Херсонской и Донецкой областей. Только за последнюю неделю пиротехники из Одессы обследовали более 25 гектаров украинской земли, безопасно ликвидируя все взрывоопасные предметы, оставшиеся от оккупантов.

В каких условиях работают пиротехники, показали в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

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"Каждый день, шаг за шагом, саперы ГСЧС обследуют, находят и уничтожают все взрывоопасные предметы, которые оставили после себя оккупанты в Донецкой и Херсонской области. Их сверхсложная и рискованная работа осуществляется для того, чтобы украинцы могли вернуться домой и жить в безопасности. Держитесь!" — говорится в сообщении.

Процесс обследования деоккупированных территорий на предмет взрывоопасных устройств. Фото: ГСЧС в Одесской области

Отметим, общая площадь заминированных территорий в Украине в результате российской агрессии составляет 174 тысячи кв. км, а это 30% территорий.

Процесс обнаружения взрывоопасного предмета. Фото: ГСЧС в Одесской области

Пиротехник закрепляет маячок. Фото: ГСЧС в Одесской области

Напомним, за все время войны, начиная с 2014 года, враг плотно минует территорию Украины. Специалисты уже подсчитали, что для разминирования территории необходимо много лет. Для скорейшего поиска опасных предметов в Украине будут внедряться новейшие средства идентификации взрывных предметов. Речь идет о системе дистанционного сканирования поверхности земли.

Также мы писали, что в Харькове была разработана первая собственная машина для разминирования. Прототип проходил испытание четыре месяца.

В Николаевской области продолжается процесс разминирования освобожденной территории. В регионе от взрывоопасных устройств вычистили более 5 тыс. га земель.