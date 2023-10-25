На Миколаївщині триває розмінування регіону

Сапер працює у полі. Фото: ДСНС

У Миколаївській області продовжується процес розмінування звільненої території. Наразі у регіоні від вибухонебезпечних пристроїв вичистили понад 5 тисяч га земель.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

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Надзвичайники зазначають, що над розмінуванням працює 10 піротехнічних підрозділів. Разом із миколаївськими саперами завдання за призначенням виконують фахівці з 4 областей, зокрема з Одеської.

"Станом на 25 жовтня вже обстежено 54 114 га, з них розміновано 5 712 га. Піротехніками вилучено та знищено в установленому порядку 20 382 одиниці боєприпасів, з яких 59 авіабомб", — йдеться у повідомленні.

Фахівець шукає міни. Фото: ДСНС

Процес розмінування території. Фото: ДСНС

Варто зазначити, що в регіоні продовжують фіксувати випадки підриву цивільних громадян на боєприпасах. З початку року таких епізодів зареєстровано 52, загинуло 16 осіб, з них 1 дитина, поранено 52 особи, у тому числі 5 дітей.

Нагадаємо, за минулий місяць у Миколаївській області суттєво зменшилася кількість випадків підриву на мінах. Це може бути пов'язано з вдалою роботою саперів та кінцем сезону жнив.

Також ми писали, що в Україні з початку повномасштабної війни чимало території залишається замінованою. Фахівці поступово оглядають території і виймають із землі небезпечний метал. Так, з початку цього року вони оглянули понад 225 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, що стаовить 47% загальної кількості територій, які визначені як пріоритетні.